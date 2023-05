Diputado de Libre califica como provocativa participación de Marlon Ochoa en el CN

Agregó: “Si seguimos con un discurso de odio insultándonos los unos con los otros y buscando culpables el país no va caminar, hay que entender que para pedir el voto hay que pedirlo de buena manera y de la mejor forma para llegar y tener las herramientas que este país necesita, pero de esta forma no es la correcta”.

El parlamentario destacó que en actual gobierno existe un clima de ingobernabilidad, la cual dificulta la construcción de consensos con las otras fuerzas políticas, donde se irrespeta al diputado convocando a una hora e iniciando horas más tarde sin tener listos los acuerdos.

“Estas cosas no son correctas esto no abona a la crisis legislativa que tenemos, yo no dudo de la buena intención que tengan nuestros compañeros de Libre esto no nos esta abonando. De por si carecemos de un liderazgo que guíe el CN que busque acuerdos y consensos y con eso ingredientes estamos lejanos, hay que respetar el Poder Legislativo, respetar a los diputados y la democracia”, concluyó.