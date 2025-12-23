Escrutinio especial
Carlos Mejía anota para Motagua ante Real España en la triangular
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 20:12
El Heraldo Videos
Videos
Videos deportes
Jhow Benavídez pone a ganar a Real España sobre Motagua y siguen con la ilusión de estar en la final
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Jorge Herrera revela cuando se usará el VAR en Honduras y sobre el formato de triangular: "no funcionó"
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Reciclaje Diamante se suma a “Regale un Juguete en Navidad” para llevar sonrisas junto a EL HERALDO.
El Heraldo
Videos Honduras
Hall rechaza agresión de colectivos de Libre contra nacionalistas
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Nasralla pide a Trump pronunciarse a favor del conteo total de papeletas
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Tres militantes del Partido Nacional heridos tras ataque en el CLE
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
A menos de 600 actas, Honduras estaría cerca de conocer a su presidente
Rodiney Cerrato
Videos
CALL
Redacción El Heraldo
Videos entretenimiento
Tendencias, estrenos y lo último del entretenimiento nacional e internacional en EL HERALDO
Melissa López
Videos sucesos
Extorsión precedió al crimen de mujer que inauguraría plaza comercial
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Préstamos a migrantes retornados: cooperativas definen condiciones
Rodiney Cerrato