Gobierno suspende asignación de presupuesto a Salvador Nasralla para proyectos sociales

Según señaló el ministro de la Presidencia, Nasralla no ha informado la forma cómo le ha estado pagando a su personal, la manera cómo lo contrató, ni los proyectos en los que ha ejecutado la asignación presupuestaria.

A través de su cuenta de twitter Nasralla posteó unos documentos de liquidación de los fondos asignados en 2022 con el sello de recibido de Casa Presidencial.

El señalamiento Nasralla lo ha tildado como un ataque meramente político. “Que no mienta el ministro Pastor. Yo pensé que era una persona que no mentía, sobre todo por el apellido tan católico que tiene, pero si él habla que no he presentado liquidación, le digo que miente”.