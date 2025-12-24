Honduras expectante a declaratoria del CNE y el PN dice que “hoy esperan la oficialización”

Tegucigalpa, Honduras.- El reloj ya casi marca las 12:00 del mediodía, en plena víspera de Nochebuena, y aún no hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), como se había esperado. Para este 24 de diciembre, los hondureños se mantienen expectantes ante los resultados del CNE, luego de que la noche del pasado martes 23 de diciembre las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaran a favor de emitir la declaratoria a nivel presidencial, mientras que Marlon Ochoa lo hiciera en contra. Nasry Asfura continúa al frente de los resultados electorales, por lo que los nacionalistas confían y permanecen atentos a que la declaratoria del CNE lo presente como el próximo presidente de Honduras.

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, confía en que la declaratoria se realice este 24 de diciembre. "Claramente, escuchamos el informe técnico que dice que se puede dar la declaratoria parcial a nivel presidencial, porque ya no se puede seguir escrutando las actas que estaban en escrutinio especial", dijo Mejía. En una entrevista a Radio Cadena Voces, segura y confiada, expresó: "Hoy esperamos la oficialización. Muchos juristas a nivel nacional han dado su opinión sobre si se necesita o no un tercer consejero; lo han dicho claramente: la ley no se puede torcer para favorecer a un partido que no acepta con humildad lo que el pueblo dijo en las urnas".