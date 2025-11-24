  1. Inicio
Hallan sin vida a Elsy Sosa en hotel de Siguatepeque

Elsy Sosa fue encontrada muerta en un hotel de Siguatepeque en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. Su padre, Don José Climaco Sosa, expresó su resignación y fe ante la tragedia: "Todo se lo dejo a Dios. La fe es lo más importante que uno tiene". La policía realiza las investigaciones pertinentes para determinar las causas y responsabilidades del fallecimiento, mientras familiares y comunidad esperan esclarecimientos.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 11:48
El Heraldo Videos