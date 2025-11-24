  1. Inicio
Accidente en Santa Bárbara deja varias víctimas tras cierre de campaña política

Un trágico accidente vehicular en Santa Bárbara dejó varias personas fallecidas y decenas de heridos mientras regresaban de participar en una caravana política. Autoridades investigan las causas del incidente y aún no confirman la filiación partidaria de las víctimas, mientras continúan actualizando la cifra oficial de afectados.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 10:27
