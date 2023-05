Luis Redondo pretende dar vigencia, sin ratificar acta, a la integración a Corporación Andina de Fomento

En él fue plasmada la justificación que para que un proyecto pueda ser convertido en decreto, el cual según fue expuesto en el documento, solamente debe cumplir con la votación y la aprobación de los diputados, violentando así las normas parlamentarias.

“Un acta de sesión no se encuentra por encima de la Constitución, ni por encima de una votación favorable y aprobada por el pleno del Congreso, no tiene ningún valor jurídico sino solo un valor administrativo, no tiene ninguna fuerza legal (porque sólo es una nota o acta que constata los hechos, nada más), no tiene ningún poder para revertir una votación de aprobación de una ley”, señala el documento.

Afirma: “La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo no establecen ninguna consecuencia jurídica si se aprueba o no se aprueba el acta de una sesión. Claro está, porque este documento sólo sirve o tiene como propósito relatar los hechos”.