Rodolfo Pastor: “Salvador Nasralla no ha sido transparente”

El funcionario agregó que “no se está diciendo que hay corrupción de él, pero sí ha sido desordenado con su gestión y no ha sido transparente en la forma en que rinde cuentas”.

“Esto es un asunto político, no hay nada chueco”

El designado presidencial Salvador Nasralla reveló el jueves que no lo dejaron ingresar a la Casa Presidencial mientras intentaba liquidar los fondos otorgados a su despacho.

“El día 1 de marzo recibimos una carta sin firma pidiéndonos informes. El día 30 de marzo fuimos a entregar estos papeles a la Casa Presidencial y no me dejaron entrar; al designado presidencial no lo dejaron entrar a la casa de la monarquía”, señaló.