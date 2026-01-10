  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Pasión ceibeña: la afición del Victoria no falla

La afición del Victoria se hace sentir con fuerza, respaldando a sus muchachos y llenando de energía al equipo ceibeño. ¡Pasión que se escucha y se vive!

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 14:58
El Heraldo Videos