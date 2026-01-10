  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Afición españolista invade La Ceiba para apoyar a su equipo

La afición españolista también se hizo presente en La Ceiba, viajando para apoyar con todo a su equipo en este compromiso.

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 15:00
El Heraldo Videos