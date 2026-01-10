Captura Nicolás Maduro
Elecciones Honduras 2025
Navidad
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Afición españolista invade La Ceiba para apoyar a su equipo
La afición españolista también se hizo presente en La Ceiba, viajando para apoyar con todo a su equipo en este compromiso.
Claudia Torres
seguir +
Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 15:00
El Heraldo Videos
Videos deportes
Afición españolista invade La Ceiba para apoyar a su equipo
Claudia Torres
Videos deportes
Pasión ceibeña: la afición del Victoria no falla
Claudia Torres
Videos deportes
Real Madrid venció al Atlético y jugará la final de la Supercopa de España ante Barcelona
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Real Madrid se pone a ganar con golazo de Valverde ante Atlético de Madrid
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Olimpia reina en Centroamérica y alcanza los 40 títulos de liga
Jefry Sánchez
Videos deportes
Jerry Bengtson destaca la labor de Marathón y la ventaja de jugar en casa
Erlin Varela
Videos deportes
Rafael Villeda: “Vamos por la 41, así es Olimpia y su afición”
Erlin Varela
Videos deportes
Dereck Moncada: "No me lo esperaba, Dios me dio esta oportunidad a corta edad"
Erlin Varela
Videos deportes
Momentos inolvidables: así abandonaron el Nacional los cuatro extranjeros de Olimpia
Carlos Castellanos
Videos deportes
“Muy feliz por el grupo y por Olimpia”: Emanuel Hernández tras levantar la copa
Erlin Varela
Videos deportes
Palabras de Yustin Arboleda tras la victoria del Olimpia en la final contra Marathón
Erlin Varela
Videos deportes
“Desde pequeño tengo la sangre olimpista”: Michaell Chirinos tras triunfo del León
Erlin Varela