¿Qué condiciones climáticas se esperan para este domingo 11 de enero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Los vientos del noreste asociados a una masa de aire frío provocarán este domingo un descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles dispersas en varias regiones de Honduras.
El pronóstico indica que las lluvias se presentarán principalmente en las regiones noroccidente, norte y en algunos sectores de las regiones central y oriental, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán las condiciones secas.
“Los vientos del noreste asociados a una masa de aire frío estarán produciendo descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles dispersas sobre las regiones noroccidente, norte y algunos sectores de las regiones central y oriental”, detalló Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
Fonseca agregó que fuera de esas zonas influenciadas por el sistema atmosférico, “de más regiones, condiciones secas”, por lo que no se esperan lluvias generalizadas en el país.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador informó que no se prevén alteraciones significativas en ambos litorales durante la jornada dominical.
“Referente a los oleajes de 1 a 3 pies, tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca”, precisó el experto de Cenaos.
Temperaturas
Sobre las temperaturas, en el Distrito Central se espera una máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, reflejando el impacto del ingreso de la masa de aire frío.
Para la región central, la máxima alcanzará los 28 C° y la mínima los 18 C°, mientras que en la región insular se pronostica una máxima de 26 C° y una mínima de 24 C°.
En la región norte se registrarán temperaturas máximas de 26 C° y mínimas de 22 C°, en tanto que en la región oriental la máxima será de 30 C° y la mínima de 16 C°.
Las condiciones más cálidas se presentarán en la región sur, con una máxima de 36 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región occidental se prevé una máxima de 24 C° y una mínima de 2 C°, según el reporte oficial de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).