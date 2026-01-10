¿Qué condiciones climáticas se esperan para este domingo 11 de enero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Los vientos del noreste asociados a una masa de aire frío provocarán este domingo un descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles dispersas en varias regiones de Honduras.

El pronóstico indica que las lluvias se presentarán principalmente en las regiones noroccidente, norte y en algunos sectores de las regiones central y oriental, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán las condiciones secas.

“Los vientos del noreste asociados a una masa de aire frío estarán produciendo descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles dispersas sobre las regiones noroccidente, norte y algunos sectores de las regiones central y oriental”, detalló Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

Fonseca agregó que fuera de esas zonas influenciadas por el sistema atmosférico, “de más regiones, condiciones secas”, por lo que no se esperan lluvias generalizadas en el país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador informó que no se prevén alteraciones significativas en ambos litorales durante la jornada dominical.

“Referente a los oleajes de 1 a 3 pies, tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca”, precisó el experto de Cenaos.