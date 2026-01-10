JOH a Xiomara: "El narcovideo de Libre deja claro quiénes pactaban con narcos para que usted ganara"

Tegucigalpa, Honduras.- A través de sus redes sociales, el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) desafió la narrativa de la actual mandataria, Xiomara Castro, sobre el tema de extradición, instándola a "hablar con la verdad".

Hernández se pronunció luego de que Castro anunciara que su gobierno retira la denuncia en contra del tratado de extradición con Estados Unidos. En el mismo mensaje dirigido al gobierno estadounidense, la presidenta calificó de "absoluta irresponsabilidad" y "grave contradicción" el indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández, quien fue liberado de una prisión federal el pasado 1 de diciembre.

En su publicación, Castro argumentó que este tipo de perdones "debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos" contra el narcotráfico.

Sin embargo, el exmandatario no guardó silencio ante las declaraciones de Xiomara Castro. Desde su plataforma social, Hernández reclamó la autoría de la implementación de la extradición en Honduras.

"Presidenta Xiomara Castro. Hablemos con la verdad. La extradición en Honduras la impulsé yo y la aprobamos nosotros, cuando nadie quería hacerlo y a pesar del altísimo riesgo personal y político que asumimos. El liderazgo del partido Libre siempre estuvo en contra de la extradición, hasta llegar al punto de denunciarla en 2024", inició diciendo Hernández.

"Soy inocente", reiteró Hernández en otro párrafo, desestimando la condena que enfrentó en Nueva York, por delitos relacionados con el narcotráfico y armas.

El político aseguró que su caso careció de pruebas documentales o transacciones reales. "Nunca hubo pruebas en mi contra. Ni grabaciones, ni documentos, ni transacciones. Mi condena se basó únicamente en la palabra de criminales confesos que negociaron beneficios. Eso quedó claro en el juicio".

El expresidente aprovechó para validar el perdón presidencial que le fue otorgado por Trump, remarcando que estudió su caso "en gran detalle". "Como él mismo lo dijo, se trató de una cacería de brujas, una trampa; fui perseguido injustamente, igual que lo hicieron contra él durante el gobierno de Biden".

El punto más álgido de su respuesta a Castro, fue cuando mencionó el polémico "narcovideo de Libre", dejando entrever que hay personas cercanas a la presidenta que han negociado con capos de la droga.

"Lo que sí existe son videos reales donde personas cercanas a usted y a Libre negocian con narcotraficantes. Además, un alto dirigente de su partido reconoció públicamente que mi caso fue producto de una negociación política", afirmó Hernández.