"Es mi último intento": Nasralla asegura que ganará las elecciones y solo un "fraude" lo evitará

Madrid, España.- Seguro de que solo un fraude" puede evitar su victoria, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) para las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, advirtió de que no hará alianzas "con nadie". "Yo no voy a buscar un nuevo periodo. Tengo casi 73 años. Este es, con seguridad, mi último intento. Ya físicamente no tiene sentido. Y yo estoy seguro de que yo voy a ganar", aseguró a EFE Nasralla durante su viaje en Madrid. Sus principales rivales el 30 de noviembre serán Rixi Moncada, al frente de la candidatura del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), y el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Nasralla defendió que la "única forma de evitar" que él llegue al poder -tras intentarlo en 2013 y 2017, y después de ser elegido vicepresidente en 2021, cargo al que renunció en 2024- es "a través de un fraude". "Con la cantidad de votos que tengo, es imposible" salir derrotado, sostuvo Nasralla, y auguró: "El partido del Gobierno (Libre) va a tratar de hacer un caos para que no haya elecciones al ver la pérdida inminente, que ellos saben". Si no ocurre eso, Nasralla cree que en Libertad y Refundación -a los que llama "comunistas"- "tratarán de unirse" con "los que son de su misma calaña", en alusión al conservador Partido Nacional.