Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua

La violencia regresó a los estadios de Honduras luego que un miembro de la barra de Motagua murió tras el partido ante Marathón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En redes sociales se viralizaron imágenes de la violencia fuera del recinto donde murió el barrista.
El fallecido responde al nombre de Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García”.
“Chalo García” habría recibido un disparo ya cuando se encontraba fuera del estadio capitalino y minutos después perdió la vida.
En redes sociales se viralizaron videos sobre la violencia fuera del estadio y el enfrentamiento que hubo. Mencionar que dentro del recinto se registró altercado entre los mismos simpatizantes de Motagua.
La Policía Nacional tuvo que intervenir, pero no fue suficiente para el altercado que se registró fuera del Nacional.
En las imágenes se observan a diversas personas golepeándose y hasta el momento no se ha identificado a la persona que le disparó al barrista.
Hinchas de Motagua fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos a las afueras del Chelato Uclés. Sin embargo, la página Loko por Motagua dijo que el atentado no fue en las inmediaciones del recinto capitalino.
“Ayer en la Cerca de la Colonia Centroamérica sobre el bulevar del norte, los integrantes del Comando de Comayagua, sufrieron un atentado criminal, varios delincuentes le dispararon al bus que los trasladaba. Perdiendo la vida uno de los aficionados”, escribió la página.
Velmeth Absalón García Hernández, fue herida de bala y trasladada al Hospital Escuela, donde falleció horas después.
"Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor, cariño y buenos recuerdos que nadie podrá borrar. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma nobleza y el mismo corazón que tú nos enseñaste. Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros corazones", expresó una de sus allegadas.
"Chalo" seguía a Motagua a todos lados. Recientemente estuvo en Estados Unidos apoyando al equipo.
Él estuvo viviendo en Estados Unidos y también estudió para ser chef en Honduras.