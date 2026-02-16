  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua

Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García”, murió luego del partido Motagua vs Marathón

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 13:58
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
1 de 12

La violencia regresó a los estadios de Honduras luego que un miembro de la barra de Motagua murió tras el partido ante Marathón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En redes sociales se viralizaron imágenes de la violencia fuera del recinto donde murió el barrista.

Fotos: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
2 de 12

El fallecido responde al nombre de Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García”.

 Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
3 de 12

“Chalo García” habría recibido un disparo ya cuando se encontraba fuera del estadio capitalino y minutos después perdió la vida.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
4 de 12

En redes sociales se viralizaron videos sobre la violencia fuera del estadio y el enfrentamiento que hubo. Mencionar que dentro del recinto se registró altercado entre los mismos simpatizantes de Motagua.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
5 de 12

La Policía Nacional tuvo que intervenir, pero no fue suficiente para el altercado que se registró fuera del Nacional.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
6 de 12

En las imágenes se observan a diversas personas golepeándose y hasta el momento no se ha identificado a la persona que le disparó al barrista.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
7 de 12

Hinchas de Motagua fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos a las afueras del Chelato Uclés. Sin embargo, la página Loko por Motagua dijo que el atentado no fue en las inmediaciones del recinto capitalino.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
8 de 12

“Ayer en la Cerca de la Colonia Centroamérica sobre el bulevar del norte, los integrantes del Comando de Comayagua, sufrieron un atentado criminal, varios delincuentes le dispararon al bus que los trasladaba. Perdiendo la vida uno de los aficionados”, escribió la página.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
9 de 12

Velmeth Absalón García Hernández, fue herida de bala y trasladada al Hospital Escuela, donde falleció horas después.

Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
10 de 12

"Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor, cariño y buenos recuerdos que nadie podrá borrar. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma nobleza y el mismo corazón que tú nos enseñaste. Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros corazones", expresó una de sus allegadas.

 Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
11 de 12

"Chalo" seguía a Motagua a todos lados. Recientemente estuvo en Estados Unidos apoyando al equipo.

 Foto: Cortesía redes
Revelan imágenes de violencia afuera del Nacional; investigan relación con muerte de barrista de Motagua
12 de 12

Él estuvo viviendo en Estados Unidos y también estudió para ser chef en Honduras.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos