Excanciller dice que si avión con droga vino en investidura de Xiomara Castro, fue para JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Enrique Reina, excanciller de la nación, afirmó que ninguna avioneta ligada al tráfico de drogas llegó a Honduras en la toma de posesión de Xiomara Castro el 27 de enero del 2022. Jesús Romero, exsubdirector de Inteligencia Naval de Estados Unidos, había acotado que el Cartel de Los Soles envió la aeronave con droga a Honduras durante la investidura de Castro, por la buena relación con el actual gobierno hondureño.

"El día de la investidura de la señora presidenta Xiomara Castro, el régimen venezolano del Cartel de Los Soles envió una avioneta bimotor con un cargamento de cocaína que llegó a Olancho a las 6:00 de la mañana", aseguró Romero en Hoy Mismo. No obstante, el excanciller Reina comentó que si alguna avioneta llegó a Honduras ese día, era para Juan Orlando Hernández. "Cuando la presidenta tomó posesión, lo único que hizo ese día fue juramentar a nuevos ministros. El poder real lo seguía ostentando Juan Orlando Hernández y si en caso hubiese llegado un avión con droga, de seguro venía para el cartel de JOH", fustigó. Tras conocer la noticia y sobre supuestos sobornos desde Venezuela a las autoridades hondureñas para utilizar el espacio aéreo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales había salido en defensa el 26 de agosto.