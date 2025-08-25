¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol? Pese a lo sucedido con el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social y que haya sido suspendida de sus funciones en Libertad y Refundación (Libre), la congresista por Copán ha seguido gestionando fondos.
Desde la renuncia de José Carlos Cardona, exministro de Desarrollo Social, el 23 de junio, se estima que Cuéllar ha cobrado alrededor de L 233,157.75 en salarios sin asistir al hemiciclo.
De acuerdo con el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, en junio la parlamentaria aún recibió un sueldo de L77,719.25 como segunda vicepresidenta alterna, sin incluir viáticos.
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando? El sábado 23 de agosto hizo promoción sobre la construcción de un puente en Florida, Copán, valorado en 26 millones de lempiras.
El 22 de agosto, en sus redes, hizo promoción sobre el inicio de obras para la pavimentación de 360 metros en el barrio El Moro, San Agustín, a un valor de L3.4 millones.
A finales de julio también anunció la donación de 100 mil lempiras en San Jerónimo, Copán, para compra de cemento y pavimentar un eje carretero.
Otros 32 millones de lempiras anunció como gestión tras el escándalo de Sedesol, fondos destinados para la instalación de grama sintética en el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán.
Cuéllar ha gestionado en total más de 37.5 millones de lempiras solo en ayudas sociales, incluyendo 65 proyectos, valorados en seis millones, supuestamente dirigidos a reparaciones de vivienda y emprendimientos.
Luego del escándalo de Sedesol, la congresista ha gestionado más de 3.5 millones de lempiras. Incluyendo una donación de 20 mil lempiras a un joven que luego fue rechazada por el menor de edad.
Cuéllar mantiene su investidura como diputada y no interpuso su renuncia, pese al rechazo dentro de su partido.