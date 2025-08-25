  1. Inicio
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?

Isis Cuéllar ha seguido cobrando su salario y gestionando dinero para entregar en Copán

  • 25 de agosto de 2025 a las 17:24
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
1 de 10

¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol? Pese a lo sucedido con el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social y que haya sido suspendida de sus funciones en Libertad y Refundación (Libre), la congresista por Copán ha seguido gestionando fondos.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
2 de 10

Desde la renuncia de José Carlos Cardona, exministro de Desarrollo Social, el 23 de junio, se estima que Cuéllar ha cobrado alrededor de L 233,157.75 en salarios sin asistir al hemiciclo.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
3 de 10

De acuerdo con el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, en junio la parlamentaria aún recibió un sueldo de L77,719.25 como segunda vicepresidenta alterna, sin incluir viáticos.

 Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
4 de 10

¿Cuánto dinero ha seguido gestionando? El sábado 23 de agosto hizo promoción sobre la construcción de un puente en Florida, Copán, valorado en 26 millones de lempiras.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
5 de 10

El 22 de agosto, en sus redes, hizo promoción sobre el inicio de obras para la pavimentación de 360 metros en el barrio El Moro, San Agustín, a un valor de L3.4 millones.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
6 de 10

A finales de julio también anunció la donación de 100 mil lempiras en San Jerónimo, Copán, para compra de cemento y pavimentar un eje carretero.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
7 de 10

Otros 32 millones de lempiras anunció como gestión tras el escándalo de Sedesol, fondos destinados para la instalación de grama sintética en el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
8 de 10

Cuéllar ha gestionado en total más de 37.5 millones de lempiras solo en ayudas sociales, incluyendo 65 proyectos, valorados en seis millones, supuestamente dirigidos a reparaciones de vivienda y emprendimientos.

 Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
9 de 10

Luego del escándalo de Sedesol, la congresista ha gestionado más de 3.5 millones de lempiras. Incluyendo una donación de 20 mil lempiras a un joven que luego fue rechazada por el menor de edad.

Foto: Cortesía redes
¿Cuánto dinero ha seguido gestionando Isis Cuéllar tras escándalo de Sedesol?
10 de 10

Cuéllar mantiene su investidura como diputada y no interpuso su renuncia, pese al rechazo dentro de su partido.

Foto: Cortesía redes
