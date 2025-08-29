Caos en San Pedro Sula tras cierre de calles por la marcha de Libre

San Pedro Sula, Honduras.- Por la concentración de Libertad y Refundación (Libre) a realizarse este sábado 30 de agosto, la primera calle, entre la tercera y quinta avenida, de la ciudad de San Pedro Sula, fue cerrada desde la madrugada de este viernes. En este tramo de dos cuadras se está montando una tarima, donde será el punto final de la movilización del gobierno. Por la movilización, Roberto Contreras informó que se otorgó asueto a los empleados municipales, desde este viernes, para evitar inconvenientes y confrontaciones.

"Le estamos dando asueto a todos los empleados que trabajen dentro de las oficinas del Palacio Municipal y se les rebajará ese día de las vacaciones en vista de que Libertad y Refundación está colocando los escenarios en el parque, en la primera calle, tercera avenida, entonces no queremos entorpecer el desfile de los empleados públicos", mencionó. Asimismo, la alcaldía recomendó utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento vial.

No solicitaron permiso

Roberto Contreras aseguró que Libre no solicitó ningún permiso para instalar los escenarios, ni cerrar calles, para ser autorizados por la municipalidad. "Eso tampoco va a entrar en conflicto, que ellos hagan su marcha de empleados públicos. Nosotros en ningún momento vamos a presentar ningún reclamo, ni ningún problema al respecto, y estaremos alejados de la ciudad para que ellos puedan hacer su desfile de empleados públicos", afirmó.