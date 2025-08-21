Habrá dos marchas el 30 en SPS, una de Libre y otra contra Libre

APOYO. A oídos de Mel, de Xiomara y de Roosevelt, allí está Maduro -líder supremo del Cartel de los Soles- pidiendo apoyo de sus amigos para que los gringos no se lo lleven, como a Noriega.

MATT. Los radares de Palmerola no se desactivaron, los apagaron a propósito, avisa el excongresista Matt Gaetz, y advierte que Washington tomará acciones. ¿Estáis oyendo, RH?

KORIUN. Los estafados de Koriun ya le aguaron la fiesta a la Ramona y a Mel Zelaya, y allí están convocando para el 30 de este mes a una protesta en SPS, para irles a gritar y a exigir que les devuelvan el pisto.

MAMO. Auto de formal procesamiento, con mamo incluido, para “Bin Laden”, “Sherlock Holmes” y “El Chacal”, por “magnicidas”. En esas redes juran que Johel Zelaya y su titiritero algún día pagarán todas las maldades que están haciendo. Y no precisamente en el infierno.

MEJOR. Ni el Tony exvicecanciller cree el presunto complot para darle camotillo a Mel y manda a decir que mejor le cuenten una de vaqueros.TPS. Pucha, como dice aquel, la extensión del TPS, al menos por dos meses, fue alegrón de burro. Pobres compatriotas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

POBRES. A Xiomara y compañía le importan tanto los pobres tepesianos que Honduras ni siquiera tiene embajador en Washington desde que se trajeron a JB.

DEDO. Lo otro es que el tal Quique Reina, por andar politiqueando con la Ramona, nunca movió un dedo por los tepesianos.

CUMBRE. Lo más triste es que Xiomara despreció -en su momento- la invitación de Kamala para la Cumbre de las Américas, donde habría aprovechado para hacer lobby por ellos.

HUGO. Ajá, y todo ese billete que le pagan al mentado Hugo Llorens, 600 mil verdecitos. ¿Podrían explicar cuáles han sido los beneficios?

SEDESOL. Quién será -y qué corona tendrá- ese funcionario de la Sedesol que recibió nada menos que 1.2 millones en viáticos, viajando por Finlandia, España, Francia, USA, Ecuador, Chile, Venezuela, Cuba, en fin... ¡Y, que viva la refundación, hijos del maíz!

LUZ. Allí salió Octavio, por enésima vez, dando “luz verde” a la construcción del libramiento hacia el sur de la capital, en La Cañada. A ver si por fin arrancan.

PÍO. “Ramera”, “nalgas prontas” y “chupamedias”, le manda a decir Fernando González a la Asociación de Fiscales del MP, porque nunca ha dicho ni pío ante el desmadre de Johelito.

JUICIO. Denuncia Hugo Maldonado que una Corte de Apelaciones de Rebeca le está pidiendo 300 mil dólares por resolverle un juicio. Pobre Temis.