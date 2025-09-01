“Sin desmeritarlas, solo son dos años de formación": Carla Paredes a enfermeras auxiliares

Tegucigalpa, Honduras.- A las calles regresó la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), pese a que la Secretaría de Salud (Sesal) advirtió sanciones. Los enfermeros auxiliares afirman que no se les ha cumplido el pago de zonaje, ajustes a las bases salariales, reasignaciones laborales, contrataciones de personal pendientes, entre otros puntos. La ministra Carla Paredes, en conferencia de prensa, reprochó que es insostenible un diálogo con la ANEEAH. Con un gráfico de barras, expuso que en 2021 había 4,421 auxiliares en los centros asistenciales y que en 2025, aunque el año aún no termina, ya se contabilizan 9,007, intentando evidenciar que sí se han realizado contrataciones.

"Lo hemos doblado al 100%, con lo cual no es verdad lo que dicen. Si tenemos el mismo número de camas porque no hemos inaugurado hospitales y tenemos la misma población, porque el crecimiento se reduce", expresó Paredes. Seguidamente reprochó: "Piden más porque cualquier cosa que se da se cumple y viene la siguiente". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Todo se traduce a dinero y a cuotas de poder", cuestionó la funcionaria, quien también comparó los salarios de los auxiliares en 2021 y 2025. Según Paredes, hace cuatro años un enfermero auxiliar ganaba casi 5,000 lempiras y ahora su salario asciende a 17,210. "Están exigiendo un aumento de 5,000 lempiras. ¿Quién ha tenido un incremento de 7,000 en un lapso de tres años? Eso no lo dicen", reclamó.