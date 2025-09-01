Salud advierte sanciones para enfermeras que participen en protestas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud advirtió que sancionará al personal de enfermería que laboran en el sector público y que se atrevan a participar en las protestas convocadas por la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH). A través de un comunicado, la Secretaría de Salud instó que a los enfermeros a presentarse en sus puestos de trabajo "ya que ninguna razón justifica la no presencia en los mismos".

"De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita", enfatizó.

Ayer -domingo 31 de agosto- la ANEEAH informó que a partir de este lunes habrá asambleas informativas a nivel nacional debido al incumplimiento en acuerdos entablados con las autoridades de Salud. En diferentes puntos del país ya se reportan manifestaciones, incluso frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa Los enfermeros afirman que no se les ha cumplido el pago de zonaje, ajustas a las bases salariales, reasignaciones laborales, contrataciones de personal que están pendientes, entre otros puntos.

Ministra responde