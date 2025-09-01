Salud advierte sanciones para enfermeras que participen en protestas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud advirtió que sancionará al personal de enfermería que laboran en el sector público y que se atrevan a participar en las protestas convocadas por la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH).
A través de un comunicado, la Secretaría de Salud instó que a los enfermeros a presentarse en sus puestos de trabajo "ya que ninguna razón justifica la no presencia en los mismos".
"De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita", enfatizó.
Ayer -domingo 31 de agosto- la ANEEAH informó que a partir de este lunes habrá asambleas informativas a nivel nacional debido al incumplimiento en acuerdos entablados con las autoridades de Salud.
En diferentes puntos del país ya se reportan manifestaciones, incluso frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa
Los enfermeros afirman que no se les ha cumplido el pago de zonaje, ajustas a las bases salariales, reasignaciones laborales, contrataciones de personal que están pendientes, entre otros puntos.
Ministra responde
La ministra de Salud, Carla Paredes, se pronunció este lunes sobre las acciones tomadas por el gremio de enfermeros, asegurando que se ha cumplido con los acuerdos desde el primer día.
"Ellos siempre dicen que nosotros incumplimos y siempre presentan miles de cosas que les demostramos que no son así. Ponen fechas límite extremas para llegar a estas situaciones", declaró.
Paredes señaló que en reiteradas ocasiones se han reunido con la ANEEAH, pero "el problema es que si no es lo que ellos dicen, entonces, nada tiene valor". Recordando que hay trámites que dependen de otras instituciones como la Secretaría de Finanzas y la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec).
Por otro lado, envió críticas hacia el presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, afirmando que este no convocaba a protestas en los gobiernos anteriores, resaltando que estos no cumplían con las exigencias del gremio.
"Parece que es un hobby ya para la junta directiva de la ANEEAH. Es difícil entender a Josué Orellana, no sé cuáles son los intereses de él, pero él sabe que no hay un gobierno que le haya cumplido".
Agregó que durante el gobierno de Porfirio "Pepe" Lobo se les debían sueldo a los enfermeros desde 2009.
"Jamás hiciste nada, Josué. Tuvo que llegar este gobierno para que se le reconocieran esas deudas a las enfermeras y se las hemos honrado", manifestó.