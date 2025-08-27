Profesionales de enfermería protestan en Tegucigalpa para exigir reasignación salarial

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de licenciados en Enfermería realizó una protesta este miércoles en el Parque Central de la capital para exigir su reasignación laboral y un salario acorde a su grado académico.

Los manifestantes, provenientes de diferentes departamentos, denunciaron que, pese a haberse graduado como licenciados, siguen ocupando puestos de auxiliares con el mismo pago.

Según explicaron, el proceso de cambio de servicio depende de la firma de la Secretaria de Salud, y del trámite posterior en el Servicio Civil.

"Estamos solicitando que se nos dé luz verde y que se cumpla la promesa de que en septiembre ya estaría firmado el documento. Hemos trabajado como licenciados, pero seguimos cobrando como auxiliares", expuso uno de los participantes en la manifestación en HCH.