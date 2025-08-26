‘Mel’ Zelaya: "Es falso que Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales negó que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pague sobornos a actuales funciones del gobierno de Honduras para utilizar el espacio aéreo hondureño y pasar droga por suelo nacional. ‘Mel’ respondió ante los señalamientos de Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, quien aseguró que la administración de Nicolás Maduro utiliza el espacio aéreo hondureño para transportar droga hacia Estados Unidos.

Ante ello, Zelaya Rosales refutó: "Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas". A su vez, comentó que la administración de Xiomara Castro ha sido reconocida por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

"El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotráfico: con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios, y la entrega a la justicia de reconocidos capos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por haber conformado un cartel que traficó toneladas de droga hacia ese país", adujo. 'Mel' Zelaya también utilizó sus redes para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela y sostuvo que Naciones Unidas debe intervenir.