Enfermeras profesionales dan ultimátum a las autoridades de Salud para cumplir exigencias

Tegucigalpa, Honduras.-Cada día, más profesionales de la salud dan un ultimátum a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) para que atiendan sus exigencias; de lo contrario, advierten con realizar protestas. En esta ocasión, fue la junta directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras la que dio plazo hasta el 12 de septiembre para que se cumpla con la reasignación laboral de al menos 90 de sus compañeras. Las profesionales denunciaron que, pese a haberse graduado como licenciadas, continúan desempeñándose como auxiliares de enfermería en distintos establecimientos de salud y recibiendo salarios inferiores a los que corresponden a su formación académica.

Según explicaron, el proceso de cambio de servicio depende de la firma de la Secretaria de Salud, y del trámite posterior en el Servicio Civil. No obstante, tras una reunión el miércoles con la viceministra de Salud, la doctora Nerza Paz, el gremio indicó que no hubo acuerdos; no obstante, dieron hasta el 12 de septiembre para tener una respuesta. "La doctora Nerza nos habló de la situación que todavía no se puede nombrar a las 94 auxiliares que ahora son licenciadas en enfermería, pero le recordamos a ella que hay un acuerdo ministerial que es el 41-2007 que debe ser de cumplimiento, por lo que ellos buscarán la parte del presupuesto para darnos una respuesta el 12 de septiembre", detalló la presidenta del Colegio, Julia Benítez. El gremio advierte que de llegar la fecha límite sin que se dé respuesta positiva, se tomarán las acciones gremiales, previo consenso, para alcanzar el logro del cumplimiento de los derechos que en base a ley les corresponden. Entre esas acciones están las asambleas informativas, plantones pacíficos y otras medidas de presión que podrían ir aumentando.