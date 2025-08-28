Conductores denuncian trancazo en peajes; Covi niega incremento

Tegucigalpa, Honduras.-Conductores de vehículos livianos denunciaron un fuerte aumento en el cobro de peaje en carreteras CA-5. Según afectados, la tarifa pasó de 22 a 90 lempiras de un día para otro, sin previo aviso. Santos Perdomo, uno de los conductores consultados, calificó el incremento como “demasiado alto” y expresó que golpea directamente la economía de quienes transitan a diario. “Hoy 90 se está pagando, fíjense, de un día para otro, ya sin avisarle a nadie. Está feo, incómodo, pero tenemos que aguantar todo lo que pone el Estado”, declaró Perdomo al noticiero Hoy Mismo. El entrevistado explicó que con su salario resulta insostenible cubrir el nuevo costo. “Es demasiado porque los sueldos son bajos y para venir a pagar este billetón es demasiado”, agregó.

De acuerdo con los testimonios, el alza obedece a un proceso de recategorización realizado por la concesionaria Covi, que ubicó los vehículos antes clasificados como pick up en una categoría superior, obligando a los conductores a pagar 90 lempiras por cada cruce. Esto representa un incremento de 68 lempiras en comparación con la tarifa anterior. Los usuarios señalan que quienes deben pasar hasta tres veces al día por la caseta de cobro enfrentan un impacto económico significativo. "Los camioncitos que pagaban 22 lempiras ahora pagan 90. Esto preocupa porque somos parte de la producción nacional, trasladamos productos a distintas partes del país", expresó otro afectado.

Covi niega aumento