Mario Segura a Roosevelt Hernández: Quiere “jugar el papel de hacer política”

“Lo he dicho y lo sostengo, aunque me traiga consecuencias, pero siento que a veces el jefe de las Fuerzas Armadas quiere jugar el papel que a mí me corresponde, que es hacer política. A él le corresponde estar en los batallones; a mí me corresponde estar en el Congreso”, manifestó el diputado.

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, acusó al titular del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández , de “querer hacer política” y anunció que su partido propondrá retrasar los ascensos de oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hasta después de las elecciones, con el fin de garantizar transparencia.

Por otro lado, adelantó que, en cuanto a los ascensos de oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que serán enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, su bancada propondrá que se realicen hasta después de las elecciones, con el fin de garantizar transparencia.

“Existe una opinión dentro de la bancada liberal, y es que los ascensos de policías y militares se hagan después de las elecciones, debido a las diferentes situaciones que se han dado. No podemos desconocer lo polémico que ha sido el jefe de las Fuerzas Armadas; eso ha causado molestia en la clase política”, señaló.

En los mismos términos se pronunció la diputada Maribel Espinoza, quien reconoció que “es correcto ascender a los soldados, clases y oficiales de las Fuerzas Armadas, porque muchos de ellos han dedicado estudio y compromiso para defender la Constitución, la democracia y la patria”.

Sin embargo, agregó que “el problema es que los politiqueros han acentuado la politización de la cúpula de esta institución y no respetan las promociones. Incluso hemos visto que recientemente se puso en peligro el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, pese a que las Fuerzas Armadas son responsables de la custodia, vigilancia y transporte del material electoral”.