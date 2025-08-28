  1. Inicio
Mario Segura a Roosevelt Hernández: Quiere “jugar el papel de hacer política”

La bancada del Partido Liberal advierte que no aprobará los ascensos de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional antes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025

  • 28 de agosto de 2025 a las 10:55
Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, acusó al titular del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, de “querer hacer política” y anunció que su partido propondrá retrasar los ascensos de oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hasta después de las elecciones, con el fin de garantizar transparencia.

“Lo he dicho y lo sostengo, aunque me traiga consecuencias, pero siento que a veces el jefe de las Fuerzas Armadas quiere jugar el papel que a mí me corresponde, que es hacer política. A él le corresponde estar en los batallones; a mí me corresponde estar en el Congreso”, manifestó el diputado.

General Roosevelt dice que él no tiene conocimiento de la avioneta que aterrizó en Olancho en 2022

Por otro lado, adelantó que, en cuanto a los ascensos de oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que serán enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, su bancada propondrá que se realicen hasta después de las elecciones, con el fin de garantizar transparencia.

“Existe una opinión dentro de la bancada liberal, y es que los ascensos de policías y militares se hagan después de las elecciones, debido a las diferentes situaciones que se han dado. No podemos desconocer lo polémico que ha sido el jefe de las Fuerzas Armadas; eso ha causado molestia en la clase política”, señaló.

En los mismos términos se pronunció la diputada Maribel Espinoza, quien reconoció que “es correcto ascender a los soldados, clases y oficiales de las Fuerzas Armadas, porque muchos de ellos han dedicado estudio y compromiso para defender la Constitución, la democracia y la patria”.

Sin embargo, agregó que “el problema es que los politiqueros han acentuado la politización de la cúpula de esta institución y no respetan las promociones. Incluso hemos visto que recientemente se puso en peligro el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, pese a que las Fuerzas Armadas son responsables de la custodia, vigilancia y transporte del material electoral”.

En prueba está el radar hondureño, confirma jefe de las FF AA

En tal sentido, recomendó que “lo prudente es esperar hasta enero de 2026 para realizar dichos ascensos”, ya que “las Fuerzas Armadas han sido sometidas a la politización por parte de este gobierno, generando desconfianza en el pueblo. Ya no se respetan los códigos ni los reglamentos militares para los ascensos, lo cual desmotiva a nuestros oficiales, suboficiales, clases y soldados”.

