En prueba está el radar hondureño, confirma jefe de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- El país ha desarrollado un radar nacional para reforzar la vigilancia del espacio aéreo que ya se encuentra en fase de pruebas, aseguró este lunes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
"Hoy es una realidad, es un prototipo que ya está en pruebas", afirmó Hernández durante una entrevista en el noticiero TN5 Matutino.
El jefe militar detalló que el radar fue construido con ingeniería hondureña a través de la Universidad de Defensa, además, con expertos en mecatrónica, electricidad y otras ramas.
"Al inicio solo detectaba aeronaves de gran tamaño, pero se fueron haciendo las correcciones y ahora ya tenemos esa capacidad de detectar también aeronaves pequeñas”, explicó.
Hernández también detalló que el prototipo ha sido probado en la base aérea de Palmerola y ha tenido resultados positivos.
Además, contó que está diseñado para detección aérea y tiene un alcance aproximadamente de 60 millas náuticas y aseguró que será trasladado en las próximas semanas a la región de La Mosquitia.
Hace unos días, el mismo Hernández había asegurado que Honduras no tenía radares activos, pues los que había no estaba funcionando.
Cabe mencionar que además del radar nacional, Hernández anunció que se adquirió un radar marítimo de mayor alcance que estará ubicado en la isla de Guanaja, para fortalecer el escudo soberano contra actividades ilícitas.
"Nos sentimos satisfechos porque ya tenemos la ruta de fabricación de estos radares y continuaremos desarrollando más con mayor capacidad", declaró, destacando que es la primera vez que Honduras produce este tipo de tecnología militar de forma autónoma.