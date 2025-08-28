En prueba está el radar hondureño, confirma jefe de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- El país ha desarrollado un radar nacional para reforzar la vigilancia del espacio aéreo que ya se encuentra en fase de pruebas, aseguró este lunes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. "Hoy es una realidad, es un prototipo que ya está en pruebas", afirmó Hernández durante una entrevista en el noticiero TN5 Matutino. El jefe militar detalló que el radar fue construido con ingeniería hondureña a través de la Universidad de Defensa, además, con expertos en mecatrónica, electricidad y otras ramas.

"Al inicio solo detectaba aeronaves de gran tamaño, pero se fueron haciendo las correcciones y ahora ya tenemos esa capacidad de detectar también aeronaves pequeñas", explicó. Hernández también detalló que el prototipo ha sido probado en la base aérea de Palmerola y ha tenido resultados positivos. Además, contó que está diseñado para detección aérea y tiene un alcance aproximadamente de 60 millas náuticas y aseguró que será trasladado en las próximas semanas a la región de La Mosquitia. Hace unos días, el mismo Hernández había asegurado que Honduras no tenía radares activos, pues los que había no estaba funcionando.