Desde 2022 no funcionan radares en Palmerola, denuncia representante de PIA

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de aeronavegación (radares) del Aeropuerto Internacional de Palmerola, situado en el departamento de Comayagua, centro de Honduras, está abandonado desde 2022, informó este una fuente oficial. En declaraciones al noticiario TN5, de la Corporación Televicentro, el presidente del Consejo de Administración de Palmerola International Airport (PIA), Erick Spears, dijo que "esas obras están en abandono desde el 2022" y que "le correspondía al Estado entregarlas al concesionario".

Agregó que el problema comenzó cuando el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) era Mauricio Ramos. Subrayó que lleva dos años y medio solicitando a la SIT que entregue las obras de infraestructuras al concesionario porque se pone en peligro la vida de los usuarios del aeropuerto, distante 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El Aeropuerto Internacional de Palmerola desplazó en 2021 al Aeropuerto Internacional de Toncontín, de Tegucigalpa, que quedó solamente para vuelos locales y centroamericanos, con aviones pequeños. Spears resaltó que el Aeropuerto Internacional de Palmerola dispone de tecnología punta, pero que no puede hacer uso de ella por la desidia gubernamental, y que los aviones antes de aterrizar tienen que sobrevolar Tegucigalpa para conectarse con el sistema de aeronavegación del Aeropuerto de Toncontín. El directivo del PIA comentó que ha sostenido conversaciones con el actual titular de la SIT, Octavio Pineda, y que espera que haya una salida para resolver el problema del sistema de aeronavegación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, lo que supone que nuevas líneas aéreas vuelen hacia y desde allí.