Por culpa de la SIT no operan radares ni luces de navegación en Palmerola

“¿Por qué Honduras se negará a activar el interruptor del radar de pista? ¿Por qué haría que el Ejército estadounidense usara este cable largo, conectando a un rendimiento degradado?”, expresó al describir el video donde se observaba equipo antiguo operando en Palmerola.Agregó además que el dueño del actual operador de la concesionaria, <b>Palmerola International Airport (PIA)</b>, reside en Estados Unidos y apoya tanto a su país como al presidente Trump.Sin embargo, manifestó preocupación por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/negocios-chinos-expansion-tegucigalpa-relaciones-diplomaticas-PK26688896" target="_blank">la creciente influencia de China en Honduras</a> desde la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, en enero de 2022.El subdirector de la AHAC, Jorge Corrales, declaró al noticiero Hoy Mismo que el radar no ha sido completamente instalado porque aún no ha finalizado el proceso de entrega entre la SIT y PIA. Una vez se culminen las obras, serán transferidas a la Agencia de Aeronáutica Civil para su adecuada operación.Reconoció que las luces en operación actual son provisionales, ya que el proceso de entrega de la SIT a PIA aún no ha concluido, lo que impide operar en condiciones óptimas.También confirmó que se han reunido en al menos diez ocasiones con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con el objetivo de avanzar gradualmente en la solución de este tipo de problemas.