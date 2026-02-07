"Mel" politiza lo del amigo Altamirano, pero se le olvidó lo de Juan López

TRES. Por eso dicen que nadie sabe para quién trabaja, sea como sea, el candidato fue Salvita y anduvo echando penca en todo el país -con sus locuras y todo- y el pastel se lo están repartiendo tres.

CULPA. Bueno, pero la culpa la tiene el mismo Salvita, porque si fuera una persona cuerda y hubiese reconocido el triunfo del “papi” la misma noche del 30-N, él habría negociado todo -junto a su wife- y colocado a su gente.

PECHO. No entiende Marcela Caro, y pide que alguien le explique, cómo es que están dejando hule a personajes como Fernando Anduray, quien puso el pecho de frente durante cuatro años para que Libre no se robara las elecciones y se quedara a la brava en el poder.

CHAMBA. Las bases azulejas ya perdieron las esperanzas de que sus líderes sean llamados a filas por la rachaaaaa...para irles a pedir chamba.

VALOR. Condenable y repudiable el crimen del amigo René Altamirano. Lástima, ya salió Mel Zelaya, politizando el caso y acusando al Estado y al “resurgimiento del crimen organizado”. Cínicos, si ni siquiera el asesinato de su compañero Juan López investigaron nunca, y tiene el valor de hablar.

LUJO. La tal Isis se da el lujo de no asistir a las audiencias judiciales, Rebeca cierra el acceso a la prensa para protegerla, y Mel Zelaya tiene el valor de hablar de “justicia”. ¡Habrase visto!

NEGRO. “Viernes negro” para Salvita, el Pollo Contreras lo calificó de esquizofrénico, y César Indiano le dedicó un artículo donde lo cataloga como “la pesadilla sin fin”.

INDIANO. No hay que preguntar qué le dijo Indiano, sino, qué no le dijo: “Anticristo, sujeto abominable, despreciable, manipulador, estúpido, payaso, engendro malnacido, vanidoso, narcisista, farsante, zángano, ingeniero de las mentiras, alucinado, corrupto, cretino, politiquero, secuaz, degenerado, demonio, viejo acicalado”. ¡Vaya, jodido!

LORO. Habrá sido por su última entrevista, donde repite como loro el discurso de Libre, asegurando que los audios del malnacido de Marlon Ochoa son ciertos.

POBRE. Lástima que, en la pobre Honduras, donde la ignorancia brota por los poros de la “people”, muchos le creen, no importa si en la mañana dice que una cosa es blanca, a mediodía que es negra y en la tarde que es verde.

APUESTAS. Esta es hora de que JZ ya tiene listo el requerimiento, para el ex PGR que sacó 310 mil dólares de las arcas públicas, para contratar abogados y defenderse en un caso personal. Se cazan apuestas.