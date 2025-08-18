“Nunca he favorecido empresas”: Fausto Cálix sobre contratos de Aduanas a agencia de viajes

Fausto Cálix, titular de Aduanas, niega haber favorecido a proveedores tras contratos por casi L1.3 millones adjudicados a una agencia de viajes.

Tegucigalpa, Honduras.— Ante las dudas sobre la transparencia en las compras menores realizadas por la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), EL HERALDO Plus entrevistó a su director, Fausto Cálix. En la conversación, Cálix explicó que los procesos de licitación y adjudicación están a cargo de áreas especializadas, y niega cualquier intervención directa en la selección de proveedores.

Abogado Cálix, en los documentos revisados, el Grupo Empresarial DH, sin experiencia previa en suministros, ganó contratos que en total hacen más de un millón de lempiras con Aduanas. ¿Usted tiene conocimiento o participación directa en esos procesos?

Desconozco, porque (para) todos esos procesos de licitación hay una área que se encarga directamente de ellos, que es el área de adquisiciones y la Gerencia Administrativa y Financiera directamente. Ahí realizan todos los procesos, ya sean compras menores, compras mayores o cualquier proceso de licitación. No intervengo de forma directa en ninguna de ellas, en ningún proceso de compra en realidad o licitación de la institución.

Si usted no interviene, ¿cómo garantiza que las compras menores, que son frecuentes y por montos importantes, se realicen con transparencia y sin favoritismos?

No hay ninguna norma legal que hoy prohíba, hoy por hoy, o Ley de Contratación del Estado, que prohíba una compra de un proceso de esa naturaleza. Porque todas las escrituras de constitución de estas empresas y los procesos que tienen ante la oficina de contrataciones y adquisiciones del Estado se realizan con base a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y, por supuesto, con todos los registros que ahí tengan.

Pero, ¿no considera usted que adjudicar compras por montos cercanos al límite permitido para evitar licitaciones fomenta un sistema opaco? Por ejemplo, el Grupo DH ha vendido desde útiles escolares hasta canastas gourmet, un giro completamente diferente a su objeto social original. ¿No es esto un indicio de irregularidad?

Hay dos elementos que menciona la ley para adjudicar un determinado proceso de compra, ya sea menor, mayor o licitación, y uno es el requisito que cumpla con el requisito técnico y otra que cumpla con la mejor oferta económica. Esos son los dos únicos elementos. De ahí todos los procesos legales de escrituras de constitución y todo eso tiene que seguirse en amparo de lo que establece la ley de contratación del Estado.

Se ha denunciado que estos procesos podrían estar vinculados a posibles irregularidades. Usted mencionó que se elaboró un informe y se remitió a la fiscalía. ¿Qué resultados tuvo esa denuncia?

O sea, no hay hoy por hoy un delito alguno que se pueda catalogar como tal. Y se lo digo porque cuando hubo esa denuncia de esa naturaleza, nos tocó preparar todo un informe y remitirlo a la fiscalía correspondiente.

Aduanas pagó L 1.1 millones a papelería por siete boletos de avión y una estadía en hotel

¿Por qué, entonces, si la denuncia se tomó en serio, no se han implementado mecanismos adicionales de supervisión para evitar que empresas sin experiencia sigan ganando contratos?

Sí, habría que revisar todos esos procesos a lo interno de la Unidad de Adquisiciones y la Gerencia Administrativa Financiera, que seguramente cuentan con todo el respaldo de los expedientes respectivos, la información documental, la información técnica que corresponde. Yo más que comprometerme con usted, yo le podría decir usted mismo puede ir a la Gerencia Administrativa y a la Unidad de Adquisiciones cuando usted guste y que le enseñe expediente a expediente desde el folio uno hasta el folio existente. Las oficinas de la administración están abiertas para usted, para el público y para cualquier persona que pueda necesitar información en el marco de lo que establece la ley de transparencia, acceso a la información pública.

¿Está usted dispuesto a facilitar el acceso para una auditoría externa o para que periodistas y sociedad civil revisen esos documentos?

Así que más bien le dejo el reto. Ponga día, fecha, hora y el equipo de Adquisición y la Gerencia Administrativa se lo ponga a su adquisición para que usted le haga todas las preguntas que estime pertinentes. Si quiere revisar documentación técnica legal, con gusto.

Finalmente, se cuestiona si usted emitió alguna directriz para favorecer a esta o alguna otra empresa. ¿Qué puede decir al respecto?

Nunca, no hay ni una sola directriz de este servidor para favorecer a X o Y empresas. Jamás, no es mi estilo y me parece un poco abusivo de su parte que pretenda hacerme esa consulta. No, jamás, jamás, va a existir una directriz de este servidor y está plenamente comprobado. Jamás existe una directriz de este servidor, ni mensaje, ni llamada, ni correo electrónico, ni ningún otro documento de ninguna naturaleza para que favorezcan a X o Y empresas. Todo lo contrario, hemos llegado a la institución para actuar con transparencia y nuestros actos y nuestra coherencia a la que hablamos hoy.

