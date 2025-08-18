“Nunca he favorecido empresas”: Fausto Cálix sobre contratos de Aduanas a agencia de viajes

Sí, habría que revisar todos esos procesos a lo interno de la Unidad de Adquisiciones y la Gerencia Administrativa Financiera, que seguramente cuentan con todo el respaldo de los expedientes respectivos, la información documental, la información técnica que corresponde. Yo más que comprometerme con usted, yo le podría decir usted mismo puede ir a la Gerencia Administrativa y a la Unidad de Adquisiciones cuando usted guste y que le enseñe expediente a expediente desde el folio uno hasta el folio existente. Las oficinas de la administración están abiertas para usted, para el público y para cualquier persona que pueda necesitar información en el marco de lo que establece la ley de transparencia, acceso a la información pública.<b>¿Está usted dispuesto a facilitar el acceso para una auditoría externa o para que periodistas y sociedad civil revisen esos documentos?</b>Así que más bien le dejo el reto. Ponga día, fecha, hora y el equipo de Adquisición y la Gerencia Administrativa se lo ponga a su adquisición para que usted le haga todas las preguntas que estime pertinentes. Si quiere revisar documentación técnica legal, con gusto.<b>Finalmente, se cuestiona si usted emitió alguna directriz para favorecer a esta o alguna otra empresa. ¿Qué puede decir al respecto?</b>Nunca, no hay ni una sola directriz de este servidor para favorecer a X o Y empresas. Jamás, no es mi estilo y me parece un poco abusivo de su parte que pretenda hacerme esa consulta. No, jamás, jamás, va a existir una directriz de este servidor y está plenamente comprobado. Jamás existe una directriz de este servidor, ni mensaje, ni llamada, ni correo electrónico, ni ningún otro documento de ninguna naturaleza para que favorezcan a X o Y empresas. Todo lo contrario, hemos llegado a la institución para actuar con transparencia y nuestros actos y nuestra coherencia a la que hablamos hoy.