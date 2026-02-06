Entradas para ver a Bad Bunny en el medio tiempo: dónde comprarlas y precios

California, Estados Unidos.- Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, uno de los eventos deportivos y musicales más esperados del año. La expectativa por su actuación ha elevado la demanda de boletos en el mercado; las personas que quieran adquirir una entrada pueden hacerlo a través de diferentes plataformas digitales. Ticketmaster, mediante el NFL Ticket Exchange, por ejemplo, es el canal oficial de reventa autorizado por la NFL, donde los aficionados pueden comprar boletos verificados.

Sin embargo, los boletos también están disponibles en mercados de reventa reconocidos en Estados Unidos como StubHub, SeatGeek, Vivid Seats y Gametime, que concentran una amplia oferta según la ubicación dentro del estadio. Los precios varían considerablemente dependiendo de la zona del Levi's Stadium. De acuerdo con StubHub, las localidades más cercanas al campo de juego oscilan entre los 31,026 y los 97,617 dólares, según la sección y la visibilidad. En la grada superior (Upper Deck), los boletos rondan los 4,000 dólares, mientras que en el bowl inferior los precios se mueven entre los 5,000 y 10,000 dólares, convirtiéndose en una opción intermedia para los asistentes.