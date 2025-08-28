63 milloncitos en remodelar el jet y los radares apagaditos en Palmerola

BANDA. Bonito, bonito, quedó el “air force one” catracho, luego de la remodelación que le mandó a hacer la Ramona, para tenerlo cheque cuando le toque recibir la banda y haga sus primeros viajes. Pura envidia que le tienen a la otra.

ORO. La bulla es que el gobierno de Xiomara, que había prometido vender el avioncito presidencial, invirtió 63 milloncitos en su remodelación. Hasta los asientos le cambiaron por unos más anchos y reclinables. ¡Ahhh! y ahora es color oro. Congratulations...

RADAR. Pucha, como dice aquel, y no habría sido mejor invertir ese pisto en la torre de control y en el radar de Palmerola, no que los aviones tienen que venir a dar la vuelta hasta Tegucigalpa. El jet presidencial estaba en perfectas condiciones.

CONTRATOS. Allí están sacando a bailar los contratos que tienen con el gobierno de Libre los grandes “encuestadores” que andan de foro en foro anunciando “empate técnico”, que “la moneda está en el aire” o que la Moncha “ya ganó”. Ja...je...ji...jo...ju...

ORATES. Cualquiera creería que el “Pollo” Contreras no debería de perder su tiempo, ni siquiera para referirse a Miguel Briceño, pero, ya es tiempo que alguien ponga en su sitio a estos orates de Libre.1,200. Las “gracias” de Libre, al menos 1,200 empresas formales han cerrado durante su desgobierno. Y espérense que salga el listado de los informales que han quebrado.

BUFÓN. Avisa Vladimir, el padrino de Roosevelt y del sobrino presidencial, que “no hay espacio para el miedo” ante la presencia de los destructores y del submarino nuclear imperial cerca de sus costas. Bufando solo porque tienen el apoyo de Honduras.

DIEGO. Avisa “Supremo” que los tiktokeros se apuntan con Juan Diego y que le meterán el lomo duro y parejo en la campaña que inicia este fin de semana. Extradición. Dicen que era temblequera en algunos y algunas cuando en los templos de la Diosa Temis se conocía de un pedido de extradición, el alivio fue que era procedente de Argentina.

TREP. Unos se lamen los bigotes y otros se comen las uñas esperando la decisión del CNE sobre la empresa a la que le confiará los resultados preliminares de las generales. En las próximas horas se sabrá, dice Cossette López. ¡Calma, pueblo!

Búsqueda. Pucha, la Marina Mercante dio por concluida la búsqueda del barco “Lucky Lady”, desaparecido desde hace 40 días con 18 catrachos a bordo. Pobres familiares, qué angustia no saber nada de sus seres queridos.