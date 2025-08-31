Enfermeras retomarán el paro de labores tras falta de acuerdos con Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que venciera el plazo otorgado por las y los enfermeros auxiliares a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), este lunes regresaron las protestas. La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) anunció que este 1 de septiembre se retomarán las asambleas informativas a nivel nacional, como medida de presión ante el incumplimiento de las autoridades sanitarias. Mediante un comunicado, la Aneeah convocó a las enfermeras de sus 68 filiales en los 18 departamentos del país a una paralización a partir de las 6:00 de la mañana en los diferentes centros hospitalarios y de atención primaria. En ese sentido, las áreas que dejarán de atenderse durante las asambleas serán consulta externa y vacunación; únicamente las áreas críticas permanecerán cubiertas, indicó una portavoz del gremio.

Las acciones responden al incumplimiento de las actas de compromiso suscritas entre la Sesal y el gremio de enfermería; son al menos 13 puntos que aún no se han resuelto, señalaron. Entre ellos destacan el pago de zonaje, ajustes a la base salarial, contrataciones pendientes de personal y reasignaciones laborales, explicó Glenda Cruz, fiscal de la Aneeah. "Esto lo venimos anunciando desde hace varios días, desde que nuestros compañeros de Atlántida estaban en protestas. La situación local se resolvió, pero a nivel nacional las autoridades han hecho caso omiso a la solicitud planteada por la organización", expresó. La solicitud tenía como propósito reunirse con las autoridades sanitarias y alcanzar acuerdos en cada uno de los puntos pendientes. "Todo esto ha provocado que iniciemos asambleas informativas a nivel nacional, pero depende de las autoridades. Ya que nos tienen en el olvido, vamos a salir a las calles para que recuerden quién es el auxiliar de enfermería", apuntó Cruz. Los representantes de la Aneeah recordaron que las asambleas informativas forman parte de su estrategia de lucha y que, de no obtener respuesta en el corto plazo, las medidas podrían escalar hacia paros más prolongados y movilizaciones masivas.

Sesal responde

Ante las acciones anunciadas por el gremio, las autoridades de la Sesal, mediante un comunicado, indicaron que se está garantizando el pago del zonaje para los trabajadores que prestan sus servicios en los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Lo anterior, explicaron, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con las tres centrales obreras. Este beneficio consiste en un reconocimiento económico para los empleados que laboran en zonas de difícil acceso, con condiciones inhóspitas o donde el costo de vida es elevado. El comunicado detalla que durante el primer semestre de 2025 los recursos para cubrir dicho pago no habían sido identificados dentro del presupuesto institucional.