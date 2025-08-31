Silencio y sin avances tras un año de que Carlos Zelaya admitiera que se reunió con narcos

Este domingo 31 de agosto se cumple exactamente un año de que Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, confesara que se reunió con narcos en 2013. A continuación, una recopilación de los hechos.
Carlos Armando Zelaya Rosales, hermano del expresidente hondureño Manuel "Mel" Zelaya, se presentó ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como parte de las diligencias del Ministerio Público (MP) de citar a aquellos políticos que fueron mencionados en el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado a prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
Al salir de la comparecencia con la ATIC, Zelaya fue abordado por los medios de comunicación. "Carlón" detalló que en 2013 junto a Adán Fúnez (alcalde de Tocoa) y Carlos Múñoz (exdiputado suplente) asistió a una reunión en San Pedro Sula buscando financiamiento para las campañas políticas de Libertad y Refundación (Libre), ya que en ese año participaría en las elecciones.
"En política uno participa en muchas reuniones donde se habla de aportaciones de todo tipo, aportaciones para la campaña política y eso lo hacen la gran mayoría de los políticos que se reúnen con empresarios, con inversionistas para poder hacer eso", expresó.
Sin embargo, aseguró que no sabía que las personas con las que se estaba reuniendo eran narcotraficantes, mencionando que además de sus correligionarios, a la única persona que conocía era a Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros.
Zelaya no imaginaba que el encuentro sería grabado en secreto y que años después quedaría "salpicado". "Ahora que sé que esa reunión fue grabada ¡pues hombre!, me llevaron a una trampa para grabarme", se defendió el excongresista.
Zelaya se disculpó con su hermano "Mel" al afirmar que el encuentro fue sin su aval, sosteniendo que él no tenía conocimiento de esa reunión, al igual que Xiomara Castro quien era la candidata presidencial de Libre.
Asimismo, comentó que él no tuvo mucha participación en el encuentro, destacando que la persona que lideraba las pláticas de las negociaciones de financiamiento político era Ramón Matta Waldurraga. Además, aseveró que no recibió dinero al final.
Carlos Zelaya renunció a su cargo como secretario del Congreso Nacional tras esta confesión. De igual forma, su hijo José Manuel Zelaya dimitió como ministro de Defensa, siendo luego sustituido por Rixi Moncada, actual candidata presidencial de Libre.
La polémica no terminó ahí. Pues pocos días después, el 3 de septiembre de 2024, el medio InSight Crime difundió un video de Carlos Zelaya reunido con narcotraficantes, en donde se le escucha participar en las negociaciones para obtener fondos del tráfico de drogas para financiar actividades proselitistas.
En el video, "Carlón" aparece reunido con los capos de la droga Ramón Matta Waldurraga, Carlos "El Negro" Lobo, Héctor Emilio Fernández Rosa "Don H" y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del clan narcotraficante "Los Cachiros".
Cada narcotraficante acordó aportar, juntando 650,000 dólares. De estos, "Carlón" enfatizó que "la mitad sea para el comandante (apodo con el que se refieren a Mel Zelaya)", y que el resto del dinero lo repartirían para campañas en diferentes departamentos del país.
El Ministerio Público (MP) informó que estaría investigando el narcovideo y el involucramiento de Carlos Zelaya con el tráfico de drogas, pero hasta la fecha no se han mostrado avances claros.
El fiscal general de la república, Johel Antonio Zelaya, se ha limitado a decir que las indagaciones continúan, pese a que sectores cuestionan porque en este caso no se actúa con celeridad.
En febrero Johel Zelaya fue interrogado por los periodistas respecto al narcovideo de Carlos Zelaya, a lo que les respondió que “cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo que es más un tema político. ¿Saben cuándo fue ese video? En el 2013; no es fácil, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño”.
Desde que el propio "Carlón" confesó la reunión con narcos hondureños, se le ha visto con mucha menor frecuencia públicamente. Cuando votó en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, llegó acompañado de seguridad privada.
Recientemente, el hijo de Carlos Zelaya, José Manuel, dijo que él y su padre retomaron sus cargos dentro del partido Libre para atender temas electorales y asuntos personales. Además indicó que su padre "está en Olancho dedicándose a las propiedades y siempre presente con su familia".
A pesar del hermetismo que ha causado el caso de Carlos Zelaya, desde el partido Libre lo han defendido, aplaudiendo la renuncia de su cargo aunque sea por actividades sumamente cuestionables como lo son el tener nexos con el narcotráfico.