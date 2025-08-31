Silencio y sin avances tras un año de que Carlos Zelaya admitiera que se reunió con narcos

En febrero Johel Zelaya fue interrogado por los periodistas respecto al narcovideo de Carlos Zelaya, a lo que les respondió que “cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo que es más un tema político. ¿Saben cuándo fue ese video? En el 2013; no es fácil, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño”.