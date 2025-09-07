TPS para hondureños vence este 8 de septiembre: buscan nueva extensión

Tegucigalpa, Honduras.- El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) queda sin efecto este 8 de septiembre para más de 55 mil hondureños radicados en los Estados Unidos. Aunque las opciones legales para revertir la medida son limitadas, la comunidad migrante mantiene viva la esperanza. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, California denegó la solicitud hecha por la Alianza Nacional del TPS, en la que le solicitaron a ese Tribunal que celebrara una audiencia acelerada para considerar si se restablecían las protecciones para los beneficiarios del TPS de Honduras y Nepal antes del 8 de septiembre de 2025. En cambio les notificaron a los recurrentes, es decir, a los amparados bajo el TPS, que solo consideraría la petición de la reparación definitiva durante una audiencia que se celebrará el 18 de noviembre de 2025, como se había previsto previamente, en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco.

Durante esos 70 días, nuestros compatriotas quedan sin su Estatus de Protección Temporal. Juan Flores, líder de la diáspora hondureña en los Estados Unidos, confirmó que "sí, quedan desprotegidos, pero no dispuestos a ser deportados, porque hay un litigo todavía en la Corte y mientras no finalice el litigo nadie puede ser deportado de los Estados Unidos, al menos que cometan alguna falta grave y sean detenidos". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Mientras tanto, los connacionales esperarán la audiencia en el Tribunal de San Francisco, todavía con su status de protección y con sus permisos de trabajo, como venía siendo los últimos casi 27 años.

Las espectativas

Según Flores, "las expectativas son muy positivas debido a lo que se dio recientemente con el tema del TPS de Venezuela y de Haití, en el cual el juez Edward Chen del mismo Distrito Noveno en California se ha pronunciado a favor de que el TPS continúe".

No obstante, el hondureño reconoció que son dos temas diferentes, en el aspecto de que los venezolanos tenían una queja interpuesta a favor de su estatus desde el gobierno del presidente Joe Biden, quien se los había extendido; contrario de Honduras que el presidente Donald Trump quien lo canceló en su primer mandato. Andrés González, hondureño beneficiario del TPS en los Estados Unidos y quien en las dos últimas décadas trabajo ayudando a migrantes para solucionar su estatus legal, puntualizó que hay vacíos legales en los que se pueden amparar para solicitar una ampliación del TPS ante la Corte. "El anuncio de la terminación del TPS debió de darse por parte del Departamento de Seguridad Nacional, 60 días antes de que se venciera, o sea, debió de hacerse el 5 de mayo y no se hizo así y la secretaria (Kristi Noem) canceló el TPS unos días antes de vencerse", explicó González. Al no agotar las instancias legales para finalizar el TPS de parte del gobierno de los Estados Unidos, expuso González, es una carta a favor de los hondureños y una base para poder sustentar la petición de una nueva extensión que les permita seguir viviendo bajo un estatus legal en la nación norteamericana. "Ese es un argumento muy sólido porque el TPS es una ley y la ley lo dice claro en sus estatutos, dos meses antes de su vencimiento tuvo que haber notificado y más bien esperaron que se venciera para notificar", recalcó Juan Flores.

Otro de los motivos fuertes para exponer en la Corte de San Francisco, California, es el tema racial del que han sido objeto los "tepesianos", siendo vistos como personas que no aportan al crecimiento de los Estados Unidos, cuando ha quedado demostrado lo contrario en más de dos décadas.

Un factor importante

Otro de los factores en los que se refugiarán los compatriotas para pedir una nueva extensión del Estatus de Protección Temporal tiene que ver con las mismas familias. Después de casi 27 años residiendo en los Estados Unidos, la mayor parte de los hondureños formaron hogares en los que procrearon a sus hijos que tienen la nacionalidad estadounidense. De acuerdo con estimaciones recientes en poder de los líderes de la diáspora hondureña, en la actualidad hay más de 60 mil menores de edad hijos de hondureños que residen junto a sus padres y que no podrían quedar solos en ese país, en el caso de que sus progenitores fueran deportados. "El lunes (hoy) en una conferencia vamos a solicitar que se vuelva a renovar el TPS y quien lo va a solicitar son los hijos de los 'tepesianos' que son más de 60 mil niños ciudadanos americanos que nacieron en este país, argumentando la exposición de que Honduras no está lista y ellos correrían riesgo al ser obligados a regresar a un país que no es de ellos", expuso Flores. Otro de los aspectos en los que fundamentarán la nueva petición para el 18 de noviembre es el peligro que se corre en Honduras, partiendo que el país no tiene las condiciones de recibir a tanta gente, ni económica, ni de seguridad, para que nuestros compatriotas regresen.

Negativo