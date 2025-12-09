Decreto otorga beneficios especiales a maestros de escuelas creadas por el gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-Los docente de las Escuelas Normales Bilingües, las Escuelas Agrícola, de Arte, Deporte y las de Educación Especial que fueron creadas bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro tendrán beneficios diferentes de los que laboran en el resto de los centros educativos del país. Mediante el decreto legislativo 53-2025 aprobado en agosto por el Congreso Nacional, se regulan los Centros Educativos Especializados y establecen normas para su operación, reclutamiento de docentes, jornada de dedicación exclusiva y presupuesto. Esta normativa entró en vigencia el pasado 11 de octubre al publicarse en el Diario Oficial La Gaceta en su edición No. 36,964.

La normativa explica que el proceso de reclutamiento, selección y nombramiento del personal de las escuelas especializadas, el cual debe realizarse mediante concurso específico de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. Sin embargo, para una parte del magisterio el decreto violenta el estatuto del docente, pues lo que busca es beneficiar al personal que labora en dichos centros y que son afines al Partido Libertad y Refundación (Libre). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los docentes explicaron que centros como las Escuelas Normales Bilingües y las Agrícolas fueron creadas en 2023, previo a la entrada en vigencia de ese decreto, por lo que los profesores que entraron a laborar en ellas en ese entonces no fueron contratados mediante concurso. Por lo que el decreto lo que busca en la realidad es asegurarles la estabilidad laboral a quienes trabajan ya en los centros y que son allegados políticos de las autoridades gubernamentales y no llegaron mediante concurso. El artículo 3 expresa que los profesionales con título de Ingenieros, Licenciados, Médicos o de otras disciplinas diferente a la docencia, que presten servicios en las escuelas especializadas e institutos técnicos en función docente, deben gozar de estabilidad laboral y el correspondiente valor de la “calificación académica” establecido en el Artículo 50 del Estatuto. "Lo que está pasando con ese decreto es que se está favoreciendo o se está privilegiando a un sector que es allegado a un partido político y eso violenta el Estatuto del Docente Hondureño", dijo Onán Cálix, integrante de la junta Central del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma). El maestro aseguró que los nombramientos que se hicieron a los profesionales que laboran en esos centros fue "amañado" y que no cumplió con los procesos de concursos establecidos en el Estatuto.

El acuerdo asegura a los profesores continuar en sus puestos y no ser cancelados o enviados a otros centros. En el artículo 6 dicta que "queda terminantemente prohibido, que las estructuras creadas para el funcionamiento de las escuelas especializadas sean canceladas, transferidas o utilizadas para realizar nombramientos en otros centros educativos distinto a donde fue creada". También indica que los docentes que laboren en dichos centros tendrán nombramiento en jornada de dedicación exclusiva. "Les están dando una jornada exclusiva y el Estatuto del Docente Hondureño ya establece que la jornada exclusiva solo se obtiene por completación de horas, no por nombramiento directo", explicó Cálix. Por lo que reiteró que se trata de un decreto político y que "busca afianzar y mantener algunos docentes de Libre protegidos aún después de terminar el gobierno". Además de los beneficios que el acuerdo da a los maestros, también apunta que el presupuesto para el funcionamiento de los centros será considerando la oferta académica. Adicionalmente los desembolsos correspondientes según el Programa de Matrícula Gratis, serán el triple de lo establecido por pago a los centros educativos de educación media.