Honduras registra ese año 108 menores con tosferina y seis fallecidos

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tosferina continúan al alza en el país y en lo que va de 2025, la Secretaría de Salud (Sesal) ha confirmado 108 contagios, todos en menores de edad, además de seis fallecimientos asociados a esta enfermedad. La tosferina, conocida también como tos convulsiva es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio. Este año en Honduras los casos de esta enfermedad, que se transmite principalmente al inhalar las gotitas de la nariz o la garganta de personas infectadas, incrementaron casi siete veces respecto al año pasado. Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que los 108 casos que hasta la fecha se han confirmado son provenientes de Atlántida, Cortés, San Pedro Sula, Colón, Yoro, Lempira y Santa Bárbara.

"Los casos de tos ferina se han incrementado notablemente, si los comparamos con el año 2024 hemos superado en una cantidad enorme la diferencia, ya llevamos 108 casos confirmados", dijo. Los síntomas de esta enfermedad suelen aparecer entre siete y diez días después de la infección, pero también pueden aparecer hasta 21 días después. Al principio, los síntomas se parecen a los de un resfriado común, incluyendo estornudos, secreción nasal, fiebre baja y tos leve; dos semanas después la tos se vuelve más intensa y se caracteriza por episodios de tos rápida y repetida, seguida de un sonido similar a un graznido o un silbido agudo. La tos ferina en Honduras esta afectando a los menores de dos años que no cuentan con el esquema de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP).

Debido a la falta de inmunización, a la fecha seis menores han fallecidos, todos del departamento de Cortés; dos son de San Pedro Sula; mientras que hay tres bebés (un varón y dos mujeres) que residían en el municipio de Choloma de 21 días, un mes y tres meses de edad respectivamente que murieron a causa de los síntomas de la tos ferina.

También se reportó el deceso de una bebé de un mes de nacida en el municipio de Puerto Cortés.

Casos en la región

El repunte de los casos no solo es en Honduras, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este martes a los países de la región ante el resurgimiento de la tos ferina. La OPS hizo un llamado a los países de las Américas para cerrar brechas de vacunación, y así evitar que se registren más casos. "La tosferina es una enfermedad prevenible por vacunación, pero su resurgimiento evidencia brechas en la inmunización y en la vigilancia epidemiológica", señaló el doctor Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

No es casualidad que en Honduras la mayor parte de los casos de esta enfermedad se registren en la zona norte, pues es allí donde las tasas de vacunación aún no llegan al 95% que es lo requerido para lograr una inmunización colectiva. De acuerdo a la actualización epidemiológica de tos ferina en América, presentada el lunes por la OPS, Honduras registró en 2024 una cobertura del 74% de la primera dosis de la vacuna DTP.