Wolf Kessler: “Hay que ganar juntos, el gobierno y las empresas para generar empleo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En conversación con EL HERALDO, el abogado internacional Wolf Kessler explicó la importancia de crear un marco jurídico que enmarque la regulación de los juegos en línea y los beneficios que la medida dejaría en materia tributaria e inversión al país.

El jurista internacional detalló a este rotativo que Honduras al adoptar estas medidas se convertiría en el primer país de Latinoamérica en regular esta medida, situación que generará un mayor atractivo a la inversión en Honduras.

“Hay que tener control para que haya protección de la juventud, para que no haya criminalidad, para que no haya lavado de dinero en todos esos campos que son peligrosos para la población, entonces los juegos siempre van a existir legal o no legal. En la industria global cada país puede participar y ganar si tiene una regulación, porque si no la tiene ese país va a jugar, pero el dinero que ganan o el que pierden no se queda en el país porque no hay regulación, entonces se pierden los tributos”, explicó.