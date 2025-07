9 de julio de 2025: ¿por qué podría ser el día más corto de la historia de la Tierra?

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 9 de julio podría no ajustarte el día... y no porque no tuvieras tiempo, es porque existe una alta probabilidad de que este sea uno de los días más cortos en la historia de nuestro planeta.

Estudios revelan que la rotación de la Tierra parece haberse acelerado en los últimos años. Hasta el momento los científicos no tienen claro qué está provocado esta variación sutil en la velocidad de rotación.

Es el astrofísico Graham Jones, del sitio web timeandate.com, quien advirtió sobre esta posibilidad basada en mediciones precisas del tiempo.

Según detalló, la rotación completa de la Tierra habitualmente es de 86,400 segundos, lo que equivale a 24 horas; sin embargo, desde 2020 se observa que el planeta completa este giro en un tiempo ligeramente menor.