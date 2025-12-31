Más clarito no canta un gallo, con esa petición de las FFAA al CN

ENAG. Si la ENAG no publica la declaratoria oficial, pese a la promesa de Xiomara, el CNE perfectamente lo puede hacer en los diarios de circulación nacional y, de cascada, en las redes. Punto.

ALCALDE. Juan Diego, alcalde electo de la capital, ya estaba listo ayer solo a la espera de la declaratoria, para su primera conferencia de prensa.

REVÉS. Hombre, si ya con ese revés por parte de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas no entienden, no hay para donde. Habrá que ponerles una camisa de fuerza -a Mel Zelaya y a la Moncha- y mandarlos al Santa Rosita.

CARA. Que muchas gracias por los ascensos, pero que mejor esperarán -como debe ser- al nuevo gobierno, les dijo en su cara el nuevo power del EMC al Redondo y sus secuaces. Ni tosieron.

EXTRA. Qué divertido, el mismo desquiciado mental que ha estado torpedeando el proceso electoral desde el primer día -y que se hizo humo de las sesiones del CNE más de un mes- apareció a última hora pidiendo tiempo extra en el partido. Ja...je...ji...jo...ju...

VOTO. Aja y, para terminar de rematar, antenoche votó para frenar el escrutinio especial de las alcaldías, incluida la de Tegucigalpa. Será cínico Nerón.

LOBO. Pero, qué creen, luego apareció Aldana -presionado por Mel Zelaya- a decir que pararon el conteo para que no alcance a Juan Diego. Buena gente y bonachón el alcalde, pero, al final ha terminado como un lobo más de la manada del “comandante”.

ODIR. Que dejen de inventar con “interpretaciones acomodadas de la Constitución”, les manda a decir Odir, tras acusarlos de pretender desconocer la voluntad popular mediante “presiones, amenazas y chantajes”.

MAMO. Por fin reapareció Mario Segura y le avisa a sus exaleros refundidores que es pa’ el mamo que van si siguen soñando con desconocer las elecciones. ¡Vaya, hombre!

ACTIVO. El presidente electo voló a anunciar una ayuda de 1.5 millones a los locatarios del Mercado Medina Concepción, además de su solidaridad por la tragedia que viven. Todavía no ha tomado posesión y el “papi” ya está activo.

SECTARIOS. Xiomara apareció hasta ayer a mediodía anunciando apoyo a los damnificados, y avisa que las ayudas se las darán directamente a las víctimas, es decir, que no le regarán maíz al Pollo Contreras. Sectarios por siempre.

CORTÉS. Salvita barrió en Cortés y en SPS y ni así ni siquiera se ha solidarizado con los locatarios del mercado Medina Concepción. Por andar engatusado con la Chayo.