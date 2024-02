Gilberto Ríos llama “demonio” y “perversa” a la embajadora Laura Dogu

“Yo autorizo para que difundan este audio porque ya nos tiene cansados y encima ahora los medios tradicionales, oligárquicos, que son serviles a los intereses norteamericanos, quieren hacer ver mi expresión como algo exagerado”, dijo.

“No hay manera de hacerle entender a la Dogu que su papel diplomático no es el de estar opinando sobre temas internos de nuestro país, no hay manera, se le ha sentado tres veces ya, tanto a nivel de cancillería como a nivel personal, la propia presidenta en el viaje que tuvieron conjunto hacia Estados Unidos, allá a la frontera, le expresó que no había intenciones de llevar al gobierno más allá de las normas democráticas y constitucionales, pero aun así como no es un gobierno de sus intereses, entonces se han empecinado en sabotear, en estar detrás de toda la estrategia de desestabilización”, reiteró “El Grillo”.

Finalmente, el asesor menciona que “Laura Dogu debería ser declarada non grata por su papel en Honduras, pues no le vamos a seguir el juego a los norteamericanos, aunque sí hay que mandarla a callar cada vez que sea necesario. Gracias, camaradas, por difundir esto. Venceremos”.