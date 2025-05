Para alquiler de carros y un helicóptero, Seguridad destinó L1,300 millones

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus tuvo acceso a los documentos que evidencian que desde la Secretaría de Seguridad se comprometió al pago de más de 1,300 millones de lempiras para el alquiler de 1,153 vehículos de varios tipos y modelos, más una aeronave para realizar vuelos nacionales e internacionales.

El proceso del bloque de contrataciones de servicios de arrendamientos de vehículos terrestres y aéreos para el desarrollo de misiones oficiales de la Policía Nacional se hizo con base a la licitación pública nacional No. SEDS-LPN-GA-2025-004 del 22 de octubre de 2024.

La contratación también incluye 19 camionetas convencionales, 116 pick-up tipo patrulla, 3 pick-up no convencionales (blindados), 87 pick-up convencionales y 2 vehículos tipo turismo para realizar misiones policiales.

El contrato detalla que el lote 3 está integrado por 55 camionetas no convencionales, es decir que deben ser blindadas, cumpliendo una serie de especificaciones determinadas por las autoridades de Seguridad.

En el caso de las camionetas no convencionales, es decir, las blindadas, debe ser de tracción 4x4, con capacidad mínima para siete personas, motor diésel de 16 válvulas con aire acondicionado y de color variado, lo que significa que no hay ningún color de preferencia.

El lote 1 está integrado por 122 vehículos, de los cuales 83 son pick-up tipo patrulla, 29 pick-up civil (sin insignias de la Policía Nacional) y 10 camionetas convencionales (que no llevan ningún tipo de blindaje).

Mientras que el lote seis está compuesto por 82 pick-up tipo patrullas que deben llevar el escudo y leyenda de la Policía Nacional y del 911, así como el número de registro de cada unidad y una banca de metal en la paila.

En el contrato se desglosa el precio de cada uno de los lotes, por ejemplo, el número uno tiene un precio superior a los 117.4 millones de lempiras, y el lote 6 está valorado en 61.8 millones de lempiras, haciendo un gran total de 179.3 millones de lempiras.

Dentro de las inversiones se contempla otro contrato a nombre de la sociedad mercantil Inversiones Globales, Sociedad Anónima de Capital Variable para el lote 2 por un monto de 308.3 millones de lempiras.

Por el acuerdo anterior, la Secretaría de Seguridad está pagando para tener acceso a 332 vehículos, entre los que se encuentran 13 camionetas, 274 pick-up tipo patrulla, 33 pick-up convencionales y 12 autobuses.

Las características de los buses tienen una capacidad para 17 personas, con antigüedad del año 2023, mientras que las de las otras unidades son similares a las establecidas en los demás contratos.

El acuerdo más costoso es por el lote 4, a favor de la sociedad mercantil Econo Rent a Car Sociedad de Responsabilidad Limitada por un valor de 419.1 millones de lempiras, mientras que por el lote siete se pagaron más 23.3 millones, haciendo un gran total que supera los 442.4 millones de lempiras.

El lote 4 está compuesto por 305 vehículos, en la que se suman 71 camionetas no convencionales (blindadas), 58 no convencionales, 19 pick-up tipo patrulla, 135 pick-up convencionales, 2 pick-up no convencionales, 8 autobuses y 12 carros tipo turismo.