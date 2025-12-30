Cohep celebra la culminación del proceso electoral y llama a unidad en Honduras

En su declaración, el Cohep destacó que, desde el inicio, el proceso electoral enfrentó una serie de obstáculos interpuestos por diversos actores políticos y gubernamentales, que intentaron entorpecer y deslegitimar la jornada democrática.

A través de un comunicado oficial, el organismo valoró que pese a las dificultades y obstáculos, el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) logró culminar su labor al filo del plazo establecido, calificando el acto como "el proceso político más importante de nuestra democracia".

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) se pronunció este martes 30 de diciembre tras la publicación oficial de los resultados electorales a nivel de alcaldías y diputaciones, celebrando la culminación del proceso electoral.

"Esta trayectoria hacia un proceso fallido fue enmendado por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, firmes en sus compromisos y tenaces en su acción diaria en favor del cumplimiento del cronograma electoral, la observancia de las normas electorales y la garantía de unas votaciones transparentes y confiables", señalaron desde la organización.



El pronunciamiento resaltó que ambas funcionarias enfrentaron una oposición constante con acosos y amenazas. "Estas dos servidoras públicas han sufrido a lo largo de los últimos meses los acosos, amenazas y ultrajes alcanzaron el ámbito íntimo y personal de las consejeras, quienes debieron protegerse y aislarse de las presiones del oficialismo, que llevó su persecución al extremo".

El ente también condenó la actitud de algunos actores políticos que intentaron desacreditar la legitimidad del proceso, confundiendo el derecho a un recuento legal con la deslegitimación de las instituciones electorales.

El Cohep consideró que, en medio de estas circunstancias, las Fuerzas Armadas han actuado de acuerdo a sus mandatos constitucionales, evitando que se instrumentalice políticamente su rol en la estabilidad del país.



En ese sentido, el Cohep respaldó la decisión del CNE de publicar oficialmente los resultados, señalando que esto es un mandato constitucional que debe cumplirse sin dilaciones.

Asimismo, el Cohep hizo un llamado a Honduras para abrir una etapa de reencuentro y fraternidad, promoviendo el respeto y la reactivación en los ámbitos político, económico y social.



Finalmente, el sector privado hizo un llamado a la clase política para que reflexione sobre el daño reputacional que Honduras ha sufrido ante la comunidad internacional, y que deje atrás la degradación del discurso público.



