Galería: diputados actuales que no lograron la reelección en Honduras

Las elecciones generales de 2025 dejaron fuera del Congreso Nacional a varios diputados que buscaban la reelección, marcando un relevo en la conformación del próximo Poder Legislativo.
En Atlántida, no logró la reelección la diputada Margarita Dabdoub Sikaffi (Libre).
Tampoco la diputada por Atlántida Iveth Obdulia Matute Betancourth (Partido Nacional) y Yavhé Salvador Sabillón Cruz (Libre), diputado por Comayagua.
Tomás Antonio Ramírez Hernández (PSH) de Atlántida y Gloria Argentina Bonilla Bonilla (Partido Liberal) de Comayagua.
Juan Ramón Flores Buezo (Libre) y Cristhiam Josué Hernández Saavedra.
En el departamento de Cortés, la lista incluye a Héctor Samuel Madrid Sabillón y Silvia Bessy Ayala Figueroa.
También Ramón Enrique Barrios Maldonado y Netzer Edu Mejía Hernández.
Yaudet Burbara Canahuati y Wilmer Enrique Cruz Paredes.
Kathia Marcela Crivelli Ramírez y José Edgardo Castro Rodríguez.
Fátima Patricia Mena Baide y José Jaar Mudenat.
Iris Yaneth Pineda Paz y Leda Lizethe García Pagán.
Karen Vanessa Martínez Barahona y Osman Danilo Chávez Güity.
En Choluteca, no lograron continuar Juan Carlos Oliva Brizio y Luis Geovany Martínez Sánchez.
Mauricio Orlando Rivera López.
Luis Rolando Redondo Guifarro de Cortés y Edgardo Hernán Loucel Aguilera de Choluteca.
Ernesto Salomón Lezama Dávila y Francis Yolanda Argeñal Echenique.
En El Paraíso, quedaron fuera Mario Rafael Argeñal Medina (Libre) y Ramón Fernando Carranza Discua.
En Francisco Morazán, no alcanzó la reelección Dennis Rigoberto Chirinos.
Jari Dixon Herrera Hernández.
Marco Eliud Girón Portillo.
Mauricio Villeda Bermúdez (Partido Liberal).
Jorge Alberto Zelaya Munguía y Suyapa María Figueroa Eguigurems.
Juan Alberto Barahona Mejía (Libre) y José Manuel Matheu Amaya.
En Intibucá, quedó fuera Nelson Javier Márquez Euceda y Ligia del Carmen Ramos Zúñiga de Francisco Morazán.
En Islas de la Bahía, no fue reelecto Raymond Samuel Cherington Johnson (Partido Liberal) y en La Paz, no continuará Gladis Aurora López Calderón (Partido Nacional).
José Virgilio García Aldana y José Rosario Tejeda Tejeda.
Mario Enrique Cálix Lara y Kely Yajaira Aguilar Escalante.
En Ocotepeque, no logró la reelección Mario René Henríquez Pineda (Partido Liberal) y en Olancho, quedó fuera Reinaldo Antonio Sánchez Rivera.
Teresa Concepción Cálix Raudales (Partido Nacional) y en Santa Bárbara, no consiguió la reelección Cristian de Jesús Hernández Díaz (Libre).
Víctor Rolando Sabillón Sabillón y en Valle José Alfredo Saavedra Paz.
Marcos Antonio Velásquez y Bartolo Antonio Fuentes.
Finalmente, en Colón, figuran Dairi Javier Ávila Gabarrete y Pablo Ramón Soto Bonilla (Libre).