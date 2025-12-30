  1. Inicio
Galería: diputados actuales que no lograron la reelección en Honduras

En esta galería presentamos a los diputados actuales que no lograron la reelección, cuyas imágenes reflejan el cierre de una etapa política tras la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 12:57
1 de 32

Las elecciones generales de 2025 dejaron fuera del Congreso Nacional a varios diputados que buscaban la reelección, marcando un relevo en la conformación del próximo Poder Legislativo.

 Fotos: Redes sociales.
2 de 32

En Atlántida, no logró la reelección la diputada Margarita Dabdoub Sikaffi (Libre).

 Fotos: Redes sociales
3 de 32

Tampoco la diputada por Atlántida Iveth Obdulia Matute Betancourth (Partido Nacional) y Yavhé Salvador Sabillón Cruz (Libre), diputado por Comayagua.

 Fotos: Redes sociales
4 de 32

Tomás Antonio Ramírez Hernández (PSH) de Atlántida y Gloria Argentina Bonilla Bonilla (Partido Liberal) de Comayagua.

 Fotos: Redes sociales
5 de 32

Juan Ramón Flores Buezo (Libre) y Cristhiam Josué Hernández Saavedra.

 Fotos: Redes sociales
6 de 32

En el departamento de Cortés, la lista incluye a Héctor Samuel Madrid Sabillón y Silvia Bessy Ayala Figueroa.

 Fotos: Redes sociales
7 de 32

También Ramón Enrique Barrios Maldonado y Netzer Edu Mejía Hernández.

 Fotos: Redes sociales
8 de 32

Yaudet Burbara Canahuati y Wilmer Enrique Cruz Paredes.

 Fotos: Redes sociales
9 de 32

Kathia Marcela Crivelli Ramírez y José Edgardo Castro Rodríguez.

 Fotos: Redes sociales
10 de 32

Fátima Patricia Mena Baide y José Jaar Mudenat.

 Fotos: Redes sociales
11 de 32

Iris Yaneth Pineda Paz y Leda Lizethe García Pagán.

 Fotos: Redes sociales
12 de 32

Karen Vanessa Martínez Barahona y Osman Danilo Chávez Güity.

 Fotos: Redes sociales
13 de 32

En Choluteca, no lograron continuar Juan Carlos Oliva Brizio y Luis Geovany Martínez Sánchez.

 Fotos: Redes sociales
14 de 32

Mauricio Orlando Rivera López.

 Fotos: Redes sociales
15 de 32

Luis Rolando Redondo Guifarro de Cortés y Edgardo Hernán Loucel Aguilera de Choluteca.

 Fotos: Redes sociales
16 de 32

Ernesto Salomón Lezama Dávila y Francis Yolanda Argeñal Echenique.

 Fotos: Redes sociales
17 de 32

En El Paraíso, quedaron fuera Mario Rafael Argeñal Medina (Libre) y Ramón Fernando Carranza Discua.

 Fotos: Redes sociales
18 de 32

En Francisco Morazán, no alcanzó la reelección Dennis Rigoberto Chirinos.

 Fotos: Redes sociales
19 de 32

Jari Dixon Herrera Hernández.

 Fotos: Redes sociales
20 de 32

Marco Eliud Girón Portillo.

 Fotos: Redes sociales
21 de 32

Mauricio Villeda Bermúdez (Partido Liberal).

 Fotos: Redes sociales
22 de 32

Jorge Alberto Zelaya Munguía y Suyapa María Figueroa Eguigurems.

 Fotos: Redes sociales
23 de 32

Juan Alberto Barahona Mejía (Libre) y José Manuel Matheu Amaya.

 Fotos: Redes sociales
24 de 32

En Intibucá, quedó fuera Nelson Javier Márquez Euceda y Ligia del Carmen Ramos Zúñiga de Francisco Morazán.

 Fotos: Redes sociales
25 de 32

En Islas de la Bahía, no fue reelecto Raymond Samuel Cherington Johnson (Partido Liberal) y en La Paz, no continuará Gladis Aurora López Calderón (Partido Nacional).

 Fotos: Redes sociales
26 de 32

José Virgilio García Aldana y José Rosario Tejeda Tejeda.

 Fotos: Redes sociales
27 de 32

Mario Enrique Cálix Lara y Kely Yajaira Aguilar Escalante.

 Fotos: Redes sociales
28 de 32

En Ocotepeque, no logró la reelección Mario René Henríquez Pineda (Partido Liberal) y en Olancho, quedó fuera Reinaldo Antonio Sánchez Rivera.

 Fotos: Redes sociales
29 de 32

Teresa Concepción Cálix Raudales (Partido Nacional) y en Santa Bárbara, no consiguió la reelección Cristian de Jesús Hernández Díaz (Libre).

 Fotos: Redes sociales
30 de 32

Víctor Rolando Sabillón Sabillón y en Valle José Alfredo Saavedra Paz.

 Fotos: Redes sociales
31 de 32

Marcos Antonio Velásquez y Bartolo Antonio Fuentes.

 Fotos: Redes sociales
32 de 32

Finalmente, en Colón, figuran Dairi Javier Ávila Gabarrete y Pablo Ramón Soto Bonilla (Libre).

 Fotos: Redes sociales
