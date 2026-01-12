  1. Inicio
Rebajas al diésel y gasolina superior 95 octanos fueron de L5.52 y L3.34

El queroseno junto a la gasolina regular también siguen la tendencia a la baja con descuentos que ascendieron los L8 desde diciembre de 2025

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 16:16
Por debajo de los L100 se conserva la gasolina superior 95 octanos desde finales de diciembre de 2025, representando un alivio en las finanzas de los consumidores.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia a la baja en los costos de los combustibles se ha mantenido por seis semanas comprendidas entre diciembre de 2025 y más allá de la primera quincena de enero de este año.

Un total de cuatro disminuciones por 5.52 lempiras acumuló el diésel que se cotiza a 83.48 lempiras por galón en el Distrito Central, revisó EL HERALDO de conformidad a datos oficiales.

Mientras que la gasolina superior de 95 octanos ha tenido el mismo comportamiento al adquirirse a 98.25 lempiras con un beneficio en bomba de 3.34 lempiras.

Dos refinados del petróleo sumaron disminuciones a partir del 1 de diciembre del pasado año.

Uno de estos carburantes es el queroseno que pasó de costar L80.58 a L72.57, un descuento de 8.01 lempiras.

De 6.04 lempiras ha sido la merma en seis septenarios consecutivos para la gasolina regular y el galón se comprará a 89.53 lempiras hasta el 18 de enero próximo.

En el caso del Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular ha descendido apenas 56 centavos, por lo que se vende a 44.64 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.

¿Qué medidas se podrían aplicar para promover el ahorro de combustibles?

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

