Volatilidad en el tipo de cambio genera incertidumbre y preocupación

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes fluctuaciones del tipo de cambio del dólar registradas en lo que va de agosto, la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, consideró que genera incertidumbre también preocupación en sectores productivos hasta consumidores.

"El Banco Central de Honduras mantiene control sobre la banda cambiaria y comunica sus decisiones a los diferentes agentes económicos; aunque el sistema es transparente, la volatilidad reciente genera preocupación en sectores productivos y consumidores", manifestó a EL HERALDO.

Aseguró que "las constantes apreciaciones y depreciaciones que ha tenido el tipo de cambio dificultan la planificación financiera de empresas e importadores".

A la primera quincena del octavo mes del año el tipo de cambio se apreció en 16 centavos, mientras que 67 centavos en lo que va de 2025, por lo que preliminarmente la devaluación de la moneda nacional alcanzaría un 4% que equivale a 1.02 lempiras, estimó la también catedrática universitaria.

EL HERALDO informó que por importaciones de productos existe una mayor demanda de divisas en el territorio hondureño de agosto a octubre próximo.

"La política cambiaria busca equilibrio entre flexibilidad y estabilidad, sin embargo, la volatilidad observada en agosto genera incertidumbre para sectores sensibles al tipo de cambio lo que demanda monitoreo constante y medidas de mitigación para proteger a los hogares y empresas más vulnerables", indicó Canales.