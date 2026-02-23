¿Cuánto ha devaluado el BCH el lempira respecto al dólar en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) ha continuado con las variaciones mixtas -alzas y bajas- para el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar en la subasta de divisas. En ese sentido, el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del Banco Central indica que del 2 de enero al 21 de febrero de 2026 el precio de compra ha variado de 26.3737 a 26.4987 lempiras por dólar, equivalente a una subida de 12.50 centavos para los demandantes de dólares. Ese resultado es mejor que el registrado en igual periodo del año anterior cuando el TCR se depreció 20.39 centavos al pasar de 25.3800 a 25.5839 lempiras por dólar. Fuentes técnicas del BCH explicaron que la política cambiaria presenta dos momentos: en el periodo analizado de 2025 el tipo de cambio acumuló devaluaciones constantes, contrario a 2026 cuando el precio de compra del dólar denota variaciones mixtas.

Ejemplo de lo ocurrido en el presente año es el cierre del pasado 16 de febrero cuando el TCR fue de 26.5140 lempiras por dólar, con un incremento de 3.53 centavos respecto a la subasta previa -26.4787 lempiras por dólar-.No obstante, en la subasta del pasado 17 de febrero el precio de compra del dólar fue de 26.4721 lempiras por dólar, mostrando una apreciación de 4.19 centavos en comparación a la jornada anterior -26.5140 lempiras por dólar-. Para 2026, de acuerdo con la "Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos" de enero pasado y publicada por el Banco Central, el tipo de cambio cerrará el presente año con una devaluación de 2.14%, que significa 56.43 centavos más. En 2025, el Sendi revela que el TCR se depreció de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, equivalente a 99.37 centavos y 3.91 puntos en valores porcentuales.