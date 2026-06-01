Lista de personas heridas tras accidente de volqueta en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- En el Hospital Escuela le brindan atención médica a las persona heridas en el accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.

Una volqueta perdió los frenos y se estrelló en varios negocios ubicados muy cerca de la terminal de buses de la populosa colonia de la capital.

De forma preliminar trasciende que son seis las personas muertas y el principal centro asistencial del país atienden a ocho heridos.

"Lamentando lo ocurrido, ya reciben asistencia médica en el área de emergencias de adulto mayor un total de ocho personas lesionadas en este trágico accidente", dijo Miguel Osorio portavoz del Hospital Escuela.

Detalló que hay un paciente pediátrico de tan solo 13 meses: " es un niño con algunos golpes en algunas áreas de su cuerpo, nada de gravedad y esto es importante".

Especificó que "en emergencia de cirugía estamos atendiendo ahora a un total de siete personas más entre hombres y mujeres. Ninguno de ellos, y esto es importante para tranquilidad de la familia, ninguno de ellos se encuentra en estado crítico, inestable o delicado".

En el lugar el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y las Policía Nacional hacían todo lo posible para rescatar a las víctimas.