Maestros Proheco recibirán aumento y acceso a nuevos beneficios

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno, a través de la Secretaría de Educación, anunció este jueves acuerdos con docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), que incluyen una nivelación salarial contemplada en el Presupuesto General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Tras una reunión sostenida en Casa Presidencial, la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, informó en comparecencia de prensa que uno de los principales avances es el ajuste salarial de los docentes Proheco hasta alcanzar el salario mínimo.

“Todos ellos van a estar ganando 17 mil 500 lempiras. Es un aumento de nivelación, donde ellos venían de ganar 11 mil o 12 mil lempiras y ahora se les incrementa esta cantidad”, detalló la funcionaria. Argueta señaló que el beneficio tendrá impacto en miles de educadores a nivel nacional. Además, explicó que los docentes podrán solicitar licencias en sus plazas Proheco para optar a cargos dentro del sistema educativo regular sin necesidad de renunciar. “No van a tener que renunciar a sus plazas de Proheco para poder optar a una plaza del sistema regular”, subrayó la titular de Educación.