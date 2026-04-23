Maestros Proheco recibirán aumento y acceso a nuevos beneficios

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno, a través de la Secretaría de Educación, anunció este jueves acuerdos con docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), que incluyen una nivelación salarial contemplada en el Presupuesto General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
Tras una reunión sostenida en Casa Presidencial, la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, informó en comparecencia de prensa que uno de los principales avances es el ajuste salarial de los docentes Proheco hasta alcanzar el salario mínimo.
“Todos ellos van a estar ganando 17 mil 500 lempiras. Es un aumento de nivelación, donde ellos venían de ganar 11 mil o 12 mil lempiras y ahora se les incrementa esta cantidad”, detalló la funcionaria.
Argueta señaló que el beneficio tendrá impacto en miles de educadores a nivel nacional.
Además, explicó que los docentes podrán solicitar licencias en sus plazas Proheco para optar a cargos dentro del sistema educativo regular sin necesidad de renunciar.
“No van a tener que renunciar a sus plazas de Proheco para poder optar a una plaza del sistema regular”, subrayó la titular de Educación.
Además, anunció el acceso a beneficios del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), incluyendo préstamos con intereses y plazos más bajos que los que ofrece el sistema financiero.
Por su parte, el docente Wilmer Samuel Martínez, en representación de loa maestros Proheco permanentes, valoró positivamente los acuerdos alcanzados y resaltó la apertura del Gobierno.
“Hemos llegado a acuerdos con la ministra de Educación por lo que agradecemos la voluntad del presidente Nasry Asfura y de la ministra de Educación por este beneficio que hoy es un gran respaldo para cada uno de nosotros” , expresó.
Tras el acuerdo que beneficia a los docentes Proheco, motivó a sus compañeros a continuar su formación académica.
Entre tanto, el docente Dennis Ponce, en nombre de los maestro Proheco por contrato, destacó que ahora podrán aspirar a plazas en el sistema regular sin perder estabilidad laboral.
“Hoy podemos optar a una plaza sin tener que renunciar, algo que antes era una limitante. Esta es una promesa cumplida” , manifestó.
Alabó la disposición al diálogo y consenso por parte de las autoridades.
Los acuerdos consolidan el compromiso del Gobierno de Asfura con la educación y la dignificación del magisterio hondureño.