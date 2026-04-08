Más de 6,400 docentes Proheco reclaman nivelación salarial y advierten de protestas

Tegucigalpa, Honduras.- Los maestros que laboran bajo el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) protestaron este miércoles -8 de abril- frente a Casa Presidencial exigiendo a las autoridades una nivelación salarial. Los docentes llegaron desde distintos departamentos para denunciar que desde hace años devengan sueldos inferiores al resto del gremio, situación que consideran injusta frente al trabajo que desempeñan en comunidades rurales. Son más de 6,400 profesores que laboran mediante esta modalidad y que reciben un sueldo de 13,100 lempiras, indicaron.

"Es una exigencia de hace varios años. Nosotros no ganamos ni siquiera el salario mínimo, devengamos alrededor de 13,100 lempiras, mientras otros docentes reciben más de 21,000. Pedimos igualdad; igual trabajo, igual remuneración", expresó el profesor Arquímedes Acosta, representante del gremio. Decenas de profesores de Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho se apostaron a las afueras de Casa de Gobierno para pedirles a las autoridades una respuesta. Los educadores señalaron que el aumento en el costo de la vida, incluyendo la canasta básica y los combustibles, ha agravado su situación económica, haciendo insostenible continuar con los actuales salarios.